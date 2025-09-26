Il fumettista e scrittore alla conferenza stampa al ‘Lambretta’ dopo la giornata del 22 settembre e quanto successo alla stazione del capoluogo lombardo

ROMA – “È importante che ci siano voci pubbliche che non accettino la logica del capro espiatorio. L’entità dei fatti è molto più risibile del clima che è stato costruito intorno. Adesso delle persone rischiano di pagare per colpa di una narrazione lontana dalla realtà“. Così il fumettista e scrittore Michele Zerocalcare alla conferenza stampa al ‘Lambretta’ di Milano dopo gli scontri del 22 settembre.

