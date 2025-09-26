A giugno l’omicidio: il minore avrebbe agito in concorso con un 19enne

NAPOLI – C’è un secondo arresto per l’omicidio di Nicola Mirti, 18enne ucciso l’8 giugno scorso in uno stabilimento balneare di Castel Volturno (Caserta). La procura per i minorenni di Napoli ha coordinato un’indagine che ha portato all’esecuzione, da parte della Squadra mobile di Caserta, di un’ordinanza cautelare nei confronti di un ragazzo di 16 anni, accusato di concorso in omicidio e porto di arma da taglio.

Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it