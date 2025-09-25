Intanto, nel Comune di Arpino di cui Sgarbi è sindaco dal 2023 stanno cercando di ‘farlo fuori’ e far tornare il municipio al voto

BOLOGNA – La figlia di Vittorio Sgarbi ha chiesto che venga nominato un amministratore di sostegno per seguire il patrimonio e gli affari del padre, che in seguito ai recenti mesi di delicate condizioni psicofisiche non sarebbe più in grado di occuparsene in modo ottimale. È per queste ragioni che Evelina Sgarbi ha chiesto che a gestire le cose sia un amministratore di sostegno: l’udienza in cui verrà discussa la cosa (l’avvocato della donna, Lorenzo Iacobbi, ha presentato un’istanza) dovrebbe svolgersi il 28 ottobre. Questa la data annunciata da diversi quotidiani online. La notizia della richiesta è emersa perchè alla luce della presentazione dell’istanza, sono stati ‘avvisati’ con altrettante notifiche tutti i parenti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma, e la compagna di Sgarbi Sabrina Colle.

È stato lo stesso critico d’arte a raccontare pubblicamente, nei mesi scorsi, della grave depressione che lo ha colpito, malattia in seguito alla quale nel marzo scorso è stato anche ricoverato al Policlinico Gemelli (perchè aveva smesso di mangiare).

