SUMUD FLOTILLA SOTTO ATTACCO: COSENTINO (AVS): IL MINISTRO CROSETTO RIFERISCA IN AULA URGENTEMENTE SULL’ACCADUTO.

Attaccare imbarcazioni battenti bandiera italiana in acque internazionali è come attaccare suolo italiano.

Il silenzio e la freddezza del Governo Meloni sono una vergogna, ed espongono ancora di più i nostri concittadini e le nostre concittadine ad azioni militari di attacco e sabotaggio.

Il Governo ha il dovere di informarsi sulle responsabilità di tali attacchi e riferire immediatamente in Parlamento su quanto accaduto.

Bene l’azione di protesta dei nostri rappresentanti alla Camera per ottenere una informativa urgente da parte del Ministro Crosetto su quanto accaduto nelle acque internazionali al largo di Creta alle nostre imbarcazioni.

Danilo Cosentino segretario regionale Sinistra Italiana Lazio