Lo Show di Vino del Valtidone Wine Fest è pronto a portare in scena l’ultimo atto. Come da tradizione il palcoscenico è Pianello dove nel prossimo fine settimana si celebra la tappa denominata Pianello Frizzante in omaggio ai vini “mossi” dei Colli Piacentini, abbinata alla Sagra patronale di San Maurizio. “Saranno ue giorni all’insegna della tradizione, della convivialità e della cultura enogastronomica” annuncia il Sindaco Mauro Lodigiani nel presentare l’appuntamento affiancato dall’Assessore Stefano Cassi, dal Presidente della Fratellanza Operaia Luigi Fornasari e dalla rappresentante della Pro Loco Irene Fornasari. “Abbiamo voluto accentuare, come era nel nostro programma amministrativo, la collaborazione tra tutte le realtà del territorio e quella che ci aspetta sarà una festa di tutta la comunità e una vetrina delle nostre tradizioni ed eccellenze”.

Il programma del Valtidone Wine Fest si concentra domenica 28 settembre, con i banchi di degustazione delle cantine e aziende vitivinicole del territorio, circa una ventina insieme ad un’altra decina di artigiani e produttori, che saranno disposti nell’accogliente Piazza Madonna di cui a breve saranno inaugurati i lavori di riqualificazione. Sotto i riflettori come detto i vini frizzanti, ed in particolare il Gutturnio re dei rossi, ma si troveranno tutte le versioni di vini mossi del territorio, che verranno abbinati ai prodotti tipici e ai piatti della tradizione. Calici in alto dalle 10 alle 19 con inaugurazione ufficiale alle 10.00 dopo la tradizionale esibizione degli sbandieratori di Cerreto Guidi e la novità della sfilata della fanfara dei bersaglieri “Aminto Caretto” di Melzo, che replicheranno le esibizioni nel pomeriggio. Non mancherà il mercato disposto nelle vie del centro e quello dell’artigianato, mentre da mezzogiorno saranno aperti gli stand della Pro Loco con l’immancabile cotechino. Dalle 10 alle 13 sarà inoltre straordinariamente aperto, con ingresso gratuito, il museo archeologico della Val Tidone (presso il palazzo comunale) così come il sabato dalla 15 alle 19 con visita guidata gratuita alle ore 17.

Sarà a tutti gli effetti anche un sabato pirotecnico con lo sbaracco dei commercianti, gli stand enogastronomici della Pro Loco già a mezzogiorno e soprattutto la Fiera delle Arti e dei Mestieri per le vie del paese. “Ritorna un evento che ha avuto molto successo in passato e che oggi ha ricevuto un contributo tramite PNRR – dice il presidente della Fratellanza Operaia Fornasari – che ci permette di dare vita a una giornata, dalle 10 alle 19, in cui verranno messi in luce tutti gli antichi mestieri che fanno parte della nostra tradizione”. Saranno oltre 20 installazioni di artigiani che mostreranno la lavorazione del legno, della lana o altre antiche professioni, con una simpatica challenge che permetterà di votare l’installazione in urne speciali. “Abbiamo recuperato antiche urne elettorale degli anni ’20 – annuncia infatti il Sindaco Lodigiani – utilizzate fino al referendum del 1946 con il suffragio universale. Le metteremo in mostra in Largo Dal Verme e simpaticamente le useremo per questa votazione”.

A concludere la giornata di sabato torneranno come ormai consuetudine i fuochi artificiali ad illuminare la notte di Pianello e ad annunciare la sagra di San Maurizio e il Valtidone Wine Fest della domenica 21.

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro che collaborano alla realizzazione di questi appuntamenti – aggiunge il Sindaco Lodigiani – Il Wine Fest conclude un’estate di eventi che hanno animato il nostro borgo, ci auguriamo coinvolgendo abitanti e villeggianti. La rassegna del vino è un’iniziativa di successo che supera i confini provinciali ed è una vetrina per il territorio oltre che un sostegno economico. Oltre alle cantine e alle associazioni, il grazie va agli sponsor senza i quali non sarebbe possibile la realizzazione dell’evento”.

Il Valtidone Wine Fest è promosso dai Comuni di Borgonovo, Ziano, Alta Val Tidone e Pianello, con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza e consorzio Colli Piacentini, il sostegno fondamentale di Banca di Piacenza, della Cantina Vicobarone e Cantina Valtidone e il supporto economico ottenuto tramite la Legge regionale 41/97 con il progetto il Gusto si fa in 4 che inserisce la rassegna nel calendario di eventi denominato Valtidone Assaggia e Passeggia.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna del vino si possono trovare sul sito www.valtidonewinefest.it e sui profili social.