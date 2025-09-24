L’ASSESSORE SALA COSA ASPETTA AD INTERVENIRE? MILANESI E PERSONALE TPL CHIEDONO CONTROLLI».

Milano, 24 Settembre 2025 – «Da qualche anno ormai, ed io denuncio le gravi situazioni ormai settimanalmente, i mezzi pubblici milanesi sono allo sbando, presi di mira da sbandati/criminali (che li utilizzano gratuitamente) e totalmente fuori controllo. Gli ultimi gravi fatti di una lunghissima serie sono stati gli arresti di due marocchini per violenze e furto ai danni di un ipovedente lo scorso agosto. Ciò ha davvero dell’incredibile e non è più tollerabile! Ciò conferma, purtroppo, la negativa e allarmante tendenza che vede l’80% dei furti in città commessi da stranieri, secondo gli ultimi dati comunicati da Prefetto e Sindaco di Milano. Ma quest’ultimo, che detiene anche la delega alla Sicurezza, cosa aspetta ad intervenire per contrastare questo incessante fenomeno che si scatena anche e soprattutto sui mezzi pubblici milanesi? Milanesi e personale Tpl chiedono controlli e maggiore tutela, per loro e per gli utenti. Un altro grave fatto verificatosi proprio ieri pomeriggio in piazzale Cuoco (vedi foto allegate), è stato che due ‘Maranza’ si sono “divertiti” a rubare i martelletti di emergenza (di colore rosso) sul bus della linea 90/93 (che servono a rompere i vetri in casi di estrema necessità), e con gli stessi strumenti hanno danneggiato le pensiline alla fermata di piazza Cuoco appunto. Naturalmente questi ‘Maranza’ hanno agito indisturbati senza che nessuno impedisse loro di fare questi gravi atti vandalici».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

Le immagini si riferiscono a ieri pomeriggio in piazzale Cuoco dove due ‘Maranza’ hanno rubato sui

bus delle linee 90/93 il martelletto rosso di emergenza e si sono “divertiti” a rompere le pensiline della fermata