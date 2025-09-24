Milano, 24 Settembre 2025 – «Questa sera a Milano è previsto un altro evento in favore e a sostegno della Palestina, in un luogo totalmente diverso rispetto a due giorni fa ed esattamente a due minuti a piedi dal Duomo. Viste le premesse e le minacce dei pro-Hamas, temiamo che l’occupazione di Piazza della Scala di questa sera possa essere un’altra manifestazione strumentale per ricattare Governo e Istituzioni. Ciò sarebbe vergognoso, respingiamo nella maniera più totale qualsiasi provocazione. Non si possono assumere atteggiamenti estremisti e violenti, come quelli di lunedì scorso, nei confronti in primis delle Forze dell’Ordine e poi delle Istituzioni tutte».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.

