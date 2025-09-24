Sora, Un incontro a cura della dott.ssa Dora Lombardi presso la struttura “Parola di Cane”

In attinenza alla Giornata Internazionale della Consapevolezza sui disturbi specifici dell’apprendimento, è previsto per sabato prossimo 4 ottobre a Sora con il patrocinio dell’ASL di Frosinone e della Regione Lazio, presso il centro I.A.A. “Parola di Cane” , un incontro dal titolo “Logopedia e Interventi assistiti con gli Animali”, curato dalla dott.ssa Dora Lombardi (responsabile della struttura) Logopedista, Tutor DSA, Responsabile AAA e Coadiutore del cane, che ha un’esperienza ventennale sulla Pet Therapy. Infatti la logopedia può avvalersi degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) ed è il termine più ampio che ora include la “pet therapy”, utilizzando la relazione uomo-animale per stimolare e migliorare le abilità comunicative, cognitive, fisiche e psicosociali dei pazienti. L’incontro presso il centro sito in Via Marciano 2, vedrà la presenza del consigliere regionale Alessia Savo (Presidente della commissione sanità), dell’educatore cinofilo Davide Aiello e del Presidente dell’ordine dei Medici Veterinari della Provincia d’Isernia il dott. Addolorato Ruberto. Il centro di pet-therapy, della dott.ssa Lombardi, dal mese di maggio è riconosciuto ed iscritto nell’Elenco Regionale tra i centri privati che erogano IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), e diventando un riferimento importante a livello regionale. La pet therapy, si basa sull’interazione positiva che si sviluppa con gli animali, i quali hanno la capacità di offrire affetto, conforto e stimoli. È importante sottolineare che la pet therapy non si improvvisa, è un processo strutturato che richiede la collaborazione di professionisti qualificati, per garantire che le operazioni siano sicure ed efficaci. Dopo i vari interventi ci sarà una dimostrazione di pet therapy , che vedrà protagonisti la dott.ssa Dora Lombardi con il suo fedele L.D. Lemon 900 Golden Retriever. L’evento sarà affiancato con la traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana) dell’associazione “Idem Esse”, curata dalla dott.ssa Rossana Fiorini e dalla dott.ssa Greta Mazzettino.