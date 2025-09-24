di Fausto Zilli

Aperti i lavori del XXIV° raduno arbitrale nazionale calcio ASI precampionato stagione sportiva 2025 2026, a San Benedetto del Tronto, esattamente a Grottammare (AP),presso l’hotel Parco dei Principi situato a pochi passi dalla spiaggia, hotel 4 stelle sala riunioni, sala congressi, piscina, staff altamente qualificato e il Sig. Filippo sempre attento ai particolari per il benessere della sua clientela.

Prestigioso patrocinio del Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play concesso dal Presidente Nazionale Dott. Ruggero Alcanterini. Come ogni anno si ripete da oltre venti il raduno nazionale pre-campionato arbitrale dell’associazione Arbitri Sport Italiani del presidente Americo Scatena, una tre giorni intensa tra test atletici, riunioni tecniche, quiz tecnici, presenti al raduno il vice presidente la dott.ssa Giada Fedeli, il direttore sportivo Walter Guarini, O.T. Francesco Florio, la responsabile di segreteria Raffaela Finardi.

Introduzione del presidente Americo Scatena e presentazione degli ospiti presenti nella prima giornata, il Dott. Andrea Ruggeri Direttore Sportivo Nazionale ASI, Dott. Roberto Cippolletti presidente Regionale ASI Lazio. Ai nostri microfoni il presidente Cipolletti “molto importante l’Associazione Arbitri Sport Italiani storica associazione dell’ASI, è la quinta per anzianità, fiore all’occhiello delle nostre associazioni, da tanti anni lavora sul territorio regionale, nazionale riportando ottimi risultati”.

Raggiunto il DS nazionale ASI Dott. Andrea Ruggeri “ non potevo mancare a questo appuntamento così importante, del settore arbitrale calcio, eccellenza non solo interna all’ASI, ma l’eccelenza proprio in termini di qualità in tutto il panorama sportivo del calcio”.

Tanti gli ospiti che si sono succeduti in questa tre giorni, tra gli altri il Dott. Francesco Narcisi A.f.Q. A.I.A. F.I.G.C. Sez. San Benedetto del Tronto, ex presidente della Sez. F.I.G.C. San Benedetto del Tronto.

Nella seconda giornata in presenza altri ospiti, i quali hanno dato un contributo importante, con interventi tecnici mirati, tra gli altri l’Ing.Luigi Cosignani Osservatore Arbitrale A.I.A. Sez. San Benedetto del Tronto, del Dott. Luca Ricci Osservatore Arbitrale A.I.A. Sez. San Benedetto del Tronto, del Dott.Ariano Olivieri Osservatore Arbitrale C.O.N. 5 A.I.A. Sez. San Benedetto del Tronto. Durante la tre giorni di raduno vi sono stati anche interventi da remoto, del presidente Sez. A.I.A. di Tivoli Dott. Daniele Viotti il quale si è soffermato sul Prepararsi all’evento: “il direttore di gara deve essere in grado di prevenire l’avvenimento critico e, quindi, prepararsi ad esso. Bisogna capire il momento topico e porsi la seguente domanda: dove e quale sarà il prossimo problema”?

Altro intervento da remoto del Dott. Massimo Cumbo responsabile del modulo perfezionamento e aggiornamento del regolamento del calcio a 5, il quale si è soffermato sull’analisi della circolare numero 1 dell’AIA relativa al regolamento del gioco del FUTSAL.

Molto importante l’intervento del Safeguarder Stefano Sabatini Il quale si sofferma in maniera particolare sulle situazioni della cosiddetta “presa in giro”. Premette che è importante non travalicare da una situazione di scherzo ad un più complesso scenario di presa in giro nei confronti di terzi.

Sicuramente questi raduni arbitrali calcio precampionati sono molto importanti per la crescita umana tecnica individuale del gruppo, fare parte di un’associazione aiuta il confronto e migliora le capacità individuali.