Vallepietra, Mioni: “Plauso a tutte le persone coinvolte, che dimostrano il loro grande amore per il paese”

Due eventi in quest’ultimo fine settimana hanno reso ancora protagonista il centro di Vallepietra , dove la cultura, la gastronomia e la musica hanno animato la centralissima piazza Italia i cittadini ed i numerosi visitatori presenti. Il primo evento venerdì con “Tradizione e Stelle”, una serata conviviale con la rivisitazione dei piatti tipici Vallepietrani a cura dello chef stellato Marco Bottega. Il tutto accompagnato con la musica delle Mulieres Garganiche ambasciatrici della musica popolare presso l’Europarlamento che hanno coinvolto con la pizzica. “Con grande soddisfazione possiamo dire –ha sottolineato il Sindaco l’ing. Mioni- che l’evento si sia concluso con successo. Una serata all’insegna di piatti tradizionali rivisitati, ideati dallo Chef stellato Marco Bottega. La musica popolare delle Mulieres Garganiche ci ha accompagnato durante l’evento offrendoci canti e balli tipici del Gargano. E’ stata una bella serata, che ha saputo combinare in modo eccellente la musica e le tradizioni enogastronomiche, creando un’esperienza piacevole e coinvolgente che ha arricchito l’anima e il palato, unendo così due forme di espressione culturale che possono influenzarsi positivamente a vicenda”. Presenti oltre al Sindaco Daniele Mioni e membri della sua amministrazione, anche il consigliere regionale Flavio Cera, ed il commissario dell’Ente Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli. Il sabato successivo l’annuale “Sagra della Patata” ha confermato ancora una volta di essere un momento importante di convivialità e di valorizzazione delle tradizioni locali di Vallepietra, ed ha fatto riscontrare un numero elevato di presenze, a testimoniare quanto l’evento sia cresciuto in termini di notorietà ed apprezzamento. “Lo splendido dipinto che è stata Vallepietra in questo fine settimana,-commenta il Sindaco- con una presenza il solo sabato sera tra ristoranti e sagra di oltre 550 coperti, restituisce un dato oggettivo: siamo un paese vivo, con capacità attrattiva e che soprattutto riesce ad organizzare eventi grandi quasi 3 volte i residenti che lo abitano (abbiamo poco più di 200 residenti)…Per comparazione immaginate Subiaco ed i suoi 10.000 abitanti che in un sabato sera ospitano e prepara cene per 30.000 persone! Ma per apprezzare appieno il dipinto bisogna fare un passo avanti e coglierne i dettagli che lo rendono unico, parlo di quelle persone che durante l’evento sono invisibili, ma che ne rappresentano l’intera struttura portante: uomini (pochi) e donne (tante) che ogni anno si mettono gratuitamente a disposizione di tutti con il solo scopo di far bello il proprio paese. Quindi, ci tengo a mettere in luce queste immense persone, dando loro il valore che meritano. Un grazie a Ciro (presidente della Pro-Loco) a Carlo (presidente della Protezione Civile) e Mattia e a tutti i ragazzi che hanno collaborato con impegno nella preparazione dell’evento. Ringraziamo le signore e signori del Centro Anziani per l’eccellente qualità dei piatti proposti e che hanno reso possibile la serata”. Prossimo ed imperdibile appuntamento a Vallepietra è il 16 novembre per la festa del Fagiolone

.