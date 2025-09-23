Trevi Nel Lazio, L’Associazione Juvenilia, appassiona ed attrae l’intera comunità in questo progetto

Si colora sempre di più il centro di Trevi Nel Lazio , infatti domenica scorsa la popolazione ha partecipato all’inaugurazione del secondo murales, realizzato in Piazza IV Novembre. Si tratta di un’iniziativa curata dall’associazione locale Juvenilia , composta dai tanti giovani che amano il loro paese ed il territorio, che curano varie iniziative culturali che mirano appunto al coinvolgimento e ad alimentare l’anima di Trevi. Lo scorso 12 agosto , all’altezza di Via Borgo Madonna,1 , c’è stata l’inaugurazione del primo murales, ed entrambi sono stati realizzati dall’artista Manuela Merlo in arte “Uman”. L’artista è riuscita ad illustrare due valori fondamentali che albergano nella comunità trebana: nel primo il rispetto e la tutela dell’ambiente naturale in cui Trevi è immerso, nel secondo la storia con le tradizioni , verso i quali i cittadini di Trevi sono fortemente legati. “Con il primo murales la nostra associazione -si legge in una nota di Juvenilia– vuole continuare quel percorso poetico-esistenziale (il progetto adotta una poesia) , iniziato con le poesie, di ricerca del Bello e quindi del Mistero, un murales in cui si è voluto mettere in evidenza con una meravigliosa esplosione di colori la bellezza del nostro paesaggio e lo stretto legame con la natura sottolineata dallo sguardo penetrante del capriolo e del falco pellegrino che sembrano volerci indurre a un maggiore rispetto del creato. Con il secondo murales abbiamo voluto evidenziare l’importanza della tradizione e della trasmissione dei grandi valori della vita. Le storie che ci hanno raccontato i nostri nonni siamo chiamati a raccontarle, a tramandarle gli uni agli altri. Questi racconti sono tende sotto le quali riunirsi, sono funi che ci legano con i vivi e con chi ci ha preceduto. La storia del giovane Pietro eremita ha certamente forgiato la nostra identità di trebani, la nostra cultura e la nostra fede. L’artista Manuela Merlo, in arte Uman, che ringraziamo, ha saputo meravigliosamente rappresentare per immagini questi nostri sentimenti. Una nonna racconta alla nipote la storia di Pietro eremita come esempio per quella che sarà la sua vita; seguendo questo esempio, anche i lupi che incontrerà si ammansiranno”. “I murales rappresentano una forma di arte contemporanea -ha commentato il Sindaco Silvio Grazioli- che ha avuto diffusione prima a New York e dagli anni ’70 in tutto il mondo entrando a pieno titolo nella storia dell’arte figurativa. I murales realizzati a Trevi sono molto belli e rappresentano un’assoluta novità apprezzata non solo da tutti i cittadini di Trevi, ma anche dai turisti che vengono in paese . Il rispetto per la natura e le tradizioni di Trevi, passa attraverso gesti concreti e il coinvolgimento della comunità, ed anche i muri lanciano messaggi di responsabilità e orgoglio, attraverso il muralismo. Abbiamo condiviso il progetto dell’associazione Juvenilia, perché fermamente convinti dell’importanza di elaborare e sostenere campagne di sensibilizzazione volte alla tutela ambientale ed alla nostra storia. Anche l’arte può fare la sua parte e questi murales non fanno che confermarlo”.