Sabato 27, dalle ore 18:00 alle 21:00 e domenica 28 settembre, dalle ore 10:00 alle 14:00, l’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma, in via di San Michele 25, parteciperà alle Giornate europee del patrimonio 2025 aprendo i propri spazi ai visitatori con un programma di iniziative culturali e divulgative.

Il tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, rappresenta la declinazione italiana del filo conduttore europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”. L’iniziativa invita a riflettere sul paesaggio architettonico, nella ricorrenza dei 50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico del 1975, sottolineando il valore di edifici e strutture che vanno dai grandi monumenti alle architetture meno note delle aree rurali e industriali.

Il concetto di architettura, oltre la funzione pratica degli spazi, viene proposto come memoria collettiva, identità e racconto storico, con uno sguardo che unisce tradizione e innovazione. Da un lato la valorizzazione delle tecniche costruttive e dei saperi tradizionali, dall’altro l’attenzione alla sostenibilità, all’accessibilità e alle nuove tecnologie.

L’Istituto Centrale per il Restauro proporrà diverse attività:

laboratori e dimostrazioni;

visione dei siti archeologici sommersi grazie alla realtà aumentata del progetto MUSAS ;

; un concerto di violino e violoncello a cura di M. Stella Canocchi e M. Marco Osbat in aula magna C.Brandi il 27 settembre alle ore 20:00;

e in il alle ore 20:00; conferenze e seminari (Cesare Crova, Francesca Romana Liserre e Alma Ortolan per l’ICR, Ivan Liptuga Comune di Odessa e Fabio Raffin AICS Kiev, Matteo Latini, architetto e proprietario del Giardino pensile di Villa della Speranza e Luciano Cecchetti, responsabile dei Giardini delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo).

Nel corso delle due giornate sarà inoltre inaugurata la mostra “Dal Monumento ai Kaiserjäger al Monumento alla Vittoria di Bolzano. Un percorso nella memoria dell’arte di costruire” a cura di Cesare Crova, Chiara Matteazzi, Aaron Ceolan, dedicata al progetto di restauro architettonico che racconta la trasformazione e il recupero di importanti simboli della storia europea.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (ICR).