L’appuntamento, nel solco del Ventennale celebrato nel 2022, prosegue il percorso Ethic New Deal Roma

Il 1° ottobre, dalle ore 14,30, presso il Cimitero Teutonico in Vaticano, Federprofessional organizza un incontro dedicato all’etica delle professioni. L’appuntamento, nel solco del Ventennale celebrato nel 2022, prosegue il percorso Ethic New Deal. L’evento intende sottolineare come l’eccellenza, operativa e valoriale, possa coniugare il fare con il creare cultura al servizio del bene comune. Tra i relatori: il presidente di Federprofessional Andrea Maria Mazzaro, Gisella Zilembo, consigliere Federprofessional, che riferirà sull’Associazione MAB – Maria Antonietta Berlusconi, con un intervento accompagnato dalla ballerina Beatrice Risiglione, che danzerà il Magnificat, interpretato dal sopranista Francesco Divito. Interverranno inoltre i rappresentanti di Federmanager, Assidai e Praesidium, Marco Carlizzi, Presidente Etica SGR, Fabrizio Capaccioli, presidente di Green Building Solution, Daniele Cattaneo, presidente Associazione Sviluppatori Immobiliari, Lorenzo Allegrucci, vice presidente associazione Italia Oggi. Per la comunicazione e i media interverranno Carlo Gorla, Direttore Produzioni VideoNews Mediaset e la scrittrice, giornalista e opinionista Annarita Briganti.