Si discuterà delle nuove frontiere dell’innovazione agroalimentare

Ad Eboli (SA) dal 25 al 27 settembre, dalle 10:00 alle 18:00, il PalaSele i ospiterà ExpoSele, la nuova fiera dell’agroalimentare che punta a rilanciare la storica tradizione fieristica della città con una prospettiva moderna e internazionale. L’evento, con ingresso gratuito per i partecipanti, si propone come vetrina delle eccellenze della Piana del Sele e del Sud Italia (saranno presenti undici tra DOP e IGP), nonché come occasione di incontro tra imprese, istituzioni e mercati esteri.

La manifestazione è promossa dal Comune di Eboli, guidato dal sindaco Mario Conte, e organizzata dal Comitato di Scopo ExpoSele 2025. Il Comune di Eboli è anche patrocinatore, insieme con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno, l’Agenzia ICE e il Consorzio Aeroporto Salerno–Pontecagnano. Main sponsor è Banca Campania Centro, mentre tra i partner figurano il GAL Colline Salernitane, il Consorzio ASI Salerno e il Gruppo Stratego.

ExpoSele si annuncia con numeri importanti: oltre ottanta espositori animeranno gli spazi del PalaSele, con un’offerta che spazia dalle eccellenze DOP e IGP alle nuove frontiere dell’innovazione agroalimentare. Spazio anche a servizi, prodotti e macchinari per l’agricoltura, a dimostrazione della trasversalità dell’offerta fieristica.

Il programma non sarà solo espositivo: sono previsti incontri B2B con buyer nazionali e internazionali, talk su agrifood e nuove tecnologie, momenti di formazione sull’internazionalizzazione, spazi dedicati a startup e innovazione, degustazioni e cooking show.

Grande attesa anche per la mostra fotografica “Attraverso la storia”, dedicata alla Fiera Campionaria, con immagini suggestive di Eboli che raccontano le radici e le tradizioni di un territorio da sempre legato all’agricoltura e all’allevamento.

ExpoSele non è solo una fiera per addetti ai lavori: l’ingresso sarà gratuito e aperto al grande pubblico, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare del Mezzogiorno e del Made in Italy. Mario Conte, sindaco di Eboli ha dichiarato:

«Un ringraziamento a chi ha contribuito alla realizzazione di questo progetto così importante e sentito dalla comunità e dalle imprese. ExpoSele riprende lo spirito della storica fiera campionaria degli anni ’60, diventando oggi la fiera delle aziende del nostro territorio. L’obiettivo è rivolgerci ai mercati nazionali e internazionali, rappresentando una grande vetrina e uno spot per la nostra economia. Siamo orgogliosi che ciò accada ad Eboli. Sarà un grande successo».

Vincenzo Consalvo, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Eboli ha aggiunto: «Per noi è una sfida che ci emoziona: dopo tredici anni riprendiamo un evento fieristico che valorizza una filiera d’eccellenza. È un progetto programmato da tempo da questa amministrazione, che ha ottenuto i patrocini del Ministero del Made in Italy e di quello dell’Agricoltura: un riconoscimento istituzionale di grande prestigio per tutta la Piana del Sele». Inoltre Sara Costantino, presidente della Commissione Attività Produttive del Comune di Eboli ha così commentato: «ExpoSele ospiterà oltre ottanta stand, con la presenza della Provincia, della Regione e dell’Istituto agrario. Numerosi saranno i convegni dedicati alle tematiche dell’agroalimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione: un segnale concreto di come la città intenda valorizzare la sua vocazione produttiva». Per Nicola Calzolaro, comitato ExpoSele: «ExpoSele è un modo per coinvolgere il territorio, informare sulle nuove tecnologie e creare rete tra le aziende. Avremo quattro buyer stranieri – provenienti da Tunisia, Croazia, Romania e Francia – che incontreranno le imprese e scopriranno le bellezze del nostro territorio grazie a un tour dedicato. Sono in programma anche una sessione sul digital marketing, un seminario sull’intelligenza artificiale, sulle tecniche d’avanguardia e sulle nuove tendenze dell’agricoltura, sull’innovazione e sulla valorizzazione delle DOP, IGP e dei territori, con un’attenzione particolare al mondo dei giovani».

Per Donato Santimone, Comitato ExpoSele, coordinatore della mostra “Attraverso la storia”: «Con questa mostra ripercorriamo le tappe salienti dell’ultimo secolo di storia della tradizione fieristica agroalimentare e degli allevamenti nella città di Eboli. Un viaggio emozionante, che nasce su una tradizione locale antichissima su questi argomenti per il territorio. La sfida è quella di guardare a modelli come fiere internazionali, con uno sguardo attento al Sud e alla Piana del Sele».

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.exposele.it.

Harry di Prisco