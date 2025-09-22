

Crescita a doppia cifra e nuove strategie per il futuro del turismo su misura

Si è conclusa con straordinario successo la 5ª edizione del Glamour Exclusive Weekend, l’atteso evento organizzato da Glamour (www.glamourviaggi.it) il 20 e 21 settembre, che ha registrato la partecipazione di oltre 300 tra agenzie di viaggio e partner, riuniti per due giornate all’insegna di confronto, ispirazione e networking nella raffinata cornice del TH Lazise, affacciato sulle suggestive rive del Lago di Garda. Un contesto d’eccezione che ha valorizzato l’atmosfera esclusiva dell’evento, trasformandolo in un momento di incontro privilegiato per condividere trend, strategie e nuove prospettive del settore turistico.

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta profonda. Una filosofia che Glamour abbraccia appieno, ponendosi come ponte tra le agenzie e queste nuove esigenze, con l’obiettivo di rendere ogni esperienza indimenticabile e unica.

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna infatti per Glamour una crescita significativa:

+30% nel primo semestre , grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).

, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone). Estate +25% con il successo dei viaggi tailor made in USA e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.

con il successo dei viaggi tailor made in USA e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Inverno 2025-26 confermato sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno.

confermato sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma.

in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada estate 2026.

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di appena 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione. La loro passione e il dinamismo contagioso hanno trasformato ogni momento in un’esperienza unica, dimostrando come talento e freschezza possano fare la differenza e lasciare un’impronta indelebile.

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week ed Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro» – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour – «I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».

Oltre 35 partner hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor, insieme a brand di rilievo nel mondo dei resort, trasporti e crociere e ha visto la partecipazione di oltre 230 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo Direttore Vendite, Marco Depascale.