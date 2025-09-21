Vallepietra, Il Sindaco Mioni ed il commissario Foppoli plaudono all’attività del gruppo G.R.O.S.S.

E’ stato presentato venerdì scorso a Vallepietra, il cartello informativo sulle orchidee del Parco a cura del G.R.O.S.S.. ( Gruppo di Ricerca Orchidee Spontanee Simbruini ) in collaborazione con il Parco Monti Simbruini . Si tratta del primo di otto cartelli che verranno installati uno per ognuno dei Paesi del Parco. Il cartello informativo è stato collocato all’ingresso del paese, ed ha visto la partecipazione del Sindaco l ‘ing. Daniele Mioni, vari membri dell’amministrazione comunale, il commissario del Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli ed i membri del gruppo GROSS. “L’orchidea è una pianta nota per i suoi fiori colorati e le sue forme spesso intricate –commenta il Sindaco Mioni- che contribuisce alla scoperta dell’incredibile biodiversità del territorio. Grazie agli amici del GROSS che continuano a svolgere un lavoro eccezionale, è emerso un operato attento e molto curato che disegna una mappa all’interno del nostro territorio ed allo stesso tempo certifica , la purezza delle zone. Infatti queste piante fungono da termometri naturali , perché essendo così particolari nascono in aree dove vi è purezza dell’aria, dove il territorio ha determinate caratteristiche che ne delineano la salubrità, per questo sono fondamentali nel conoscere approfonditamente le varie zone. Questo cartello informativo è il primo degli otto che saranno posti negli altri Comuni, collocarlo qui è stata una scelta valutata in quanto si trova all’ingresso del paese in area di sosta ed nelle vicinanze del sentiero”. “Oggi è l’esempio pratico – è intervenuto il commissario Foppoli- che si raggiungono dei risultati ottimi, quando c’è sinergia e si lavora insieme, perché questo è il percorso di avvicinamento al territorio. Il nostro è il Parco Naturale più grande del Lazio, di una bellezza unica, che va curata, tutelata e promossa. Quello di oggi è un gesto simbolico, ma dà la possibilità di stupirsi, perché leggere che ci sono più di 60 specie classificate di orchidee sul territorio, lascia sbalorditi ed invita a conoscere queste e tante altre ricchezze che qui custodiamo. A nome del Parco ringrazio l’associazione G.R.O.S.S. per questo eccezionale lavoro, che è in continua evoluzione, e che coinvolge tutti, ricordiamo che Proteggere questi piccoli capolavori della natura è un atto di responsabilità che tutti possiamo compiere, diventando cittadini più consapevoli e attivi nella salvaguardia del nostro territorio”. Grazie all’attenzione, la passione e la grande competenza di Riccardo Graziosi, Alessio Locicero e Bruno Petriglia, che sono alla guida del GROSS, oggi è possibile ammirarle anche in un libro. “Le Orchidee del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini” è una raccolta frutto di oltre 20 anni di ricerca scientifica in materia di orchidee spontanee di montagna presenti sui monti Simbruini. Al suo interno vengono descritte dettagliatamente le 60 specie di orchidee e 6 ibridi.