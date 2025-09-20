

Subiaco, Il Primo Cittadino di Vallepietra Daniele Mioni, guiderá la Comunità dei Sindaci

Si é riunita oggi, resso la Porta del Parco, la Comunità dei Sindaci del Parco dei Monti Simbruini per nominare il nuovo Presidente della Comunitá, figura assente dopo la morte prematura dell’ex Sindaco di Subiaco (Domenico Petrini che aveva questo ruolo). La comunitá dei Sindaci detta anche Comunità del Parco, è un organismo consultivo e propositivo che riunisce i sindaci degli otto Comuni del Parco (Subiaco, Arsoli, Cervara di zroma, Camerata Nuova, Jenne , Vallepietra, Filettino e Trevi Nel Lazio) , i presidenti delle province di Roma e Frosinone, i commissari della X e XII Comunitá Montana. Il suo ruolo è quello di esprimere pareri obbligatori su questioni cruciali dell’ente parco (come il bilancio o il regolamento) e di deliberare piani strategici, fungendo da strumento per la determinazione delle scelte e delle strategie del parco a livello locale. La volontà dell’assemblea é stata

di nominare quale nuovo Presidente della

Comunitá dei Sindaci, l’ing. Daniele Mioni

Sindaco di Vallepietra e vice Presidente il dott. Paolo De Meis (Sindaco di Filettino). “Auguri per il nuovo assetto della Comunitá dei Sindaci, in particolare esprimo al Sindaco di Vallepietra l’ing. Daniele Mioni i più sinceri auguri per la nomina a Presidente della Comunitá del Parco – ha commentato il commissario Foppoli- l’attività del Parco si poggia sull’importante sinergia con le comunitá in esso presenti, pertanto la comunitá dei Sindaci ha un ruolo propedeutico nell’azione quotidiana. L’ing. Mioni ha ottime capacità amministrative ed ama

fortemente questo territorio, certo della fattiva e costruttiva collaborazione”. Plauso per questa nomina anche sal Consigliere regionale Flavio Cera (nella foto con Mioni) , sicuro dell’importante ed incisivo contributo che Mioni dará sul territorio, che é contestualmente anche membro regionale dell’ANCI Lazio.