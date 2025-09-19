VITERBO – Il Teatro San Leonardo apre le sue porte a chiunque voglia scoprire il potere trasformativo del teatro.

Venerdì 26 settembre, dalle ore 16:30, si terrà l’Open Day della Scuola di Teatro, un’occasione per conoscere da vicino docenti, programma e filosofia di un percorso che va ben oltre la semplice recitazione.

La Scuola di Teatro del Teatro San Leonardo è pensata per bambini (6-11 anni), ragazzi (12-17 anni) e adulti, e offre un’esperienza formativa che unisce tecnica teatrale, improvvisazione, fisicità, creatività e consapevolezza di sé.

Partecipare significa: superare timidezze e incertezze, sviluppare fantasia, voce e corpo, imparare a lavorare in squadra, esplorare emozioni e creatività in piena libertà.

I corsi si svolgeranno da ottobre 2025 a giugno 2026 e si concluderanno con uno spettacolo finale sul palco del Teatro.

La direzione è affidata a Simone Precoma, con la collaborazione dei docenti Manuele Picae Manuela Athena.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i dettagli sui corsi, è possibile visitare la pagina dedicata su www.teatrosanleonardo.it.