

Europcar e Care4UHotel, vantaggi esclusivi per viaggiare in libertà e sicurezza

Icon Collection è lieta di inaugurare due nuove collaborazioni strategiche con Europcar e Care4UHotel, nate con l’obiettivo di arricchire ulteriormente l’esperienza dei propri ospiti. Queste partnership rappresentano un passo importante nella continua ricerca di soluzioni innovative e di valore, capaci di rendere ogni soggiorno non solo confortevole, ma anche più flessibile, sicuro e personalizzato.

Grazie all’accordo con Europcar, uno dei leader mondiali nel noleggio di auto e veicoli commerciali leggeri, gli ospiti delle strutture Icon Collection possono godere di una mobilità su misura: la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di veicoli, con un vantaggio esclusivo a partire da un 15% di sconto su ogni prenotazione. Un benefit che unisce comodità e libertà di movimento, arricchito da una formula di partnership commerciale che permette al gruppo di reinvestire in nuovi servizi dedicati al benessere dei propri clienti.

Allo stesso tempo, la collaborazione con Care4UHotel sottolinea l’attenzione costante di Icon Collection alla serenità dei propri ospiti. Grazie a polizze studiate ad hoc, come la StornoHotel (che rimborsa fino a 8.000 Euro in caso di cancellazione o interruzione del soggiorno) e l’opzione Travel (con copertura fino a 10.000 Euro per chi viaggia in aereo, treno o autobus), ogni viaggio è protetto da imprevisti e inconvenienti. Un gesto concreto di cura, che accompagna l’ospite dalla prenotazione fino al rientro a casa.

Le nuove collaborazioni con Europcar e Care4UHotel rappresentano molto più di semplici accordi commerciali: sono un tassello fondamentale della filosofia di Icon Collection, che mette sempre al centro la soddisfazione e la serenità dei propri ospiti. Gli sconti esclusivi sul noleggio auto e le polizze viaggio affidabili contribuiscono a rendere l’esperienza di soggiorno più fluida, comoda e sicura, offrendo ai viaggiatori non solo vantaggi concreti, ma anche la tranquillità di sapere di poter contare su servizi premium in ogni circostanza.

Si tratta di un vero valore aggiunto che va oltre l’ospitalità tradizionale: Icon Collection non si limita a fornire camere e servizi di qualità, ma si impegna a costruire un percorso di cura che accompagna i propri clienti dal momento della prenotazione fino al ritorno a casa. In questo modo, ogni soggiorno diventa un’esperienza a 360°, dove comfort, attenzione ai dettagli e tutela del benessere personale convivono in perfetto equilibrio.