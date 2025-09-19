Fonte Nuova – Tor Lupara 1968 continua la preparazione dei ragazzi di mister Corbo e mister Rizzo

Il calcio è un gioco sportivo di squadra dove è richiesto il dominio della palla tramite i piedi, in spostamento normale con lotta per la palla diretta. La creazione di un programma di allenamento nel calcio è un processo che richiede precisione e attenzione ai dettagli. Nell’ambito specifico dell’allenamento calcistico, è cruciale considerare il modello prestativo dello sport di riferimento, in particolare l’allenamento di calcio è un mix di tecnica, tattica, atletica e psicologia. Un allenamento efficace richiede da parte dell’allenatore una scelta accurata dei vari obiettivi, per poi bilanciarli con tutti gli altri aspetti quali il contesto in cui si opera e le necessità dei singoli giocatori.

Presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti a Fonte Nuova, continua la preparazione pre campionato della prima squadra del Tor Lupara 1968 per l’imminente inizio del campionato della Lega Nazionale Dilettanti Lazio di 1^ categoria girone B.

Un grande lavoro di tutto lo staff di mister Danilo Corbo, del suo secondo Giacomo Rizzo dei dirigenti Giovanni Evangelista Guerino Di Luca, con la parte atletica curata dal prof. Daniele Goretti, allenamenti di forza a stazioni tra braccia e spalle, muscoli parte inferiori gambe, il traino con elastici tira e molla, importante anche nella fase negativa, preparare al meglio sia tecnicamente, tatticamente atleticamente e psicologicamente tutti i giocatori.

Campionato LND Lazio girone B formato da 16 squadre start domenica 5 di ottobre ore 11.00 presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti contro la Pol. Castel Madama.