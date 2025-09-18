Subiaco, Foppoli: “Continuiamo ad educare le nuove generazioni, per tutelare questo bene primario”

Interessante il convegno scientifico e di riflessione, che si è svolto a Subiaco, nella splendida cornice del Convento di San Francesco: “Acqua maestra di vita” partendo dal concetto più generale che descrive l’acqua come elemento essenziale per la vita sul pianeta. Il convegno, è stato patrocinato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), ed è promosso dall’associazione di promozione sociale Comunità e Territori, con sede a Subiaco. Diversi gli interventi, di vari esperti che hanno trattato il tema nei vari contesti. All’incontro è intervenuto anche il commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, che ha sottolineato a tratti generali alcuni fondamentali aspetti del valore inestimabile dell’acqua. “Siamo in territorio di grande bellezza naturale -ha commentato Foppoli– dovuta al fatto che al suo interno scorrono due importanti corsi d’acqua l’Aniene ed il Simbrivio, essa è essenziale per la sopravvivenza di ogni forma vivente, contribuisce all’equilibrio degli ecosistemi e del nostro ambiente naturale. Pertanto parlare del valore dell’acqua vuol dire includere aspetti fondamentali per l’ambiente, la vita, la salute, la cultura, ed inoltre sostiene l’agricoltura, e la produzione energetica, ma anche il benessere fisico e mentale delle persone. L’acqua è la risorsa primaria per la vita sul nostro pianeta ed è anche l’elemento principale attraverso il quale percepiamo gli effetti del cambiamento climatico. Gli effetti del cambiamento del clima terrestre hanno conseguenze non solo sulla disponibilità e qualità delle acque, ma anche sulla loro igiene e quindi sulla salute umana. L’Ente Parco nel suo ambito svolge progetti di educazione ambientale, in sinergia con le scuole territorio, incontrando i ragazzi di varie fasce di età, al fine di adottare comportamenti per ridurre gli sprechi e prevenire l’inquinamento. Azioni quotidiane come chiudere il rubinetto quando non serve, usare docce più brevi rispetto ai bagni, riparare le perdite, piccole azioni ma importanti per ridurre gli sprechi. Altrettanto importanti sono gli interventi per non inquinare, salvaguardare la purezza dell’acqua, che abbiamo l’onore che nasce proprio sulle nostre montagne, e praticando anche correttamente la raccolta differenziata. Ognuno nel suo ambito ha il dovere d’intervenire con piccole o grandi azioni, per se vogliamo mantenere questo preziosissimo bene non possiamo far finta di nulla”.