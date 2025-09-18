INVASIONE STRISCIA DI GAZA: COSENTINO (AVS): IL 19 IN PIAZZA CON DECINE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONE CON LA CGIL

L’invasione di Gaza da parte dei militari dell’IDF conferma in maniera definitiva e non più interpretabile dalla propaganda dei governi del mondo le reali intenzioni di Israele: sterminio del popolo Palestinese e deportazione dei sopravvissuti fuori dalla Striscia di Gaza per occuparla definitivamente, prima di occupare definitivamente anche il West Bank.

Non c’è più spazio per le teorie giustificative della “presunta difesa” o della “liberazione degli ostaggi”. Netanyahu vuole Gaza. Vuole i territori spettanti al popolo Palestinese e grazie al non riconoscimento da parte del mondo dello Stato di Palestina, non passerà alla storia come una invasione e occupazione di uno Stato.

L’arroganza e la crudeltà avranno fine quando in Gaza e in West Bank non ci sarà più un palestinese vivo.

Sterminati dalle bombe, dalla fame, dalle malattie.

Sinistra Italiana fa parte di quella parte di mondo che tutto questo lo ha sempre sostenuto e lo condanna.

Sinistra Italiana fa parte di quella parte di mondo che non smette di fare informazione e divulgazione delle verità orribili di Gaza.

Per questo aderiamo alla giornata di sciopero proclamata dalla CGIL il 19 settembre e saremo in piazza con il sindacato ma anche in tante piazze e in tante iniziative organizzate dai circoli e dalle federazioni provinciali di Sinistra Italiana del Lazio.

Non rimaniamo in silenzio davanti all’orrore e alla inumanità.

Danilo Cosentino Segretario di Sinistra Italiana Lazio.