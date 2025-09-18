Il bambino ha fatto un volo di circa tre metri: le sue condizioni sono gravissime, è in rianimazione

BOLOGNA – Un bambino di sette anni è precipitato questa mattina a Genova dal secondo piano della scuola De Amicis, nel quartiere Voltri. Il bambino ha fatto un volo di circa tre metri e ha riportato ferite gravissime: è stato portato in condizioni disperate all’ospedale Gaslini con l’elicottero arrivato sul posto in pochi minuti. A quanto ricostruito, il bambino al momento della caduta si trovava su un cornicione al secondo piano: sulla dinamica e sul perchè ci sono accertamenti in corso. La caduta è avvenuta intorno a mezzogiorno.

Il bambino è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. In serata l’ospedale emetterà un nuovo bollettino medico. Per far atterrare l’elicottero in sicurezza, stamattina, è stato temporaneamente chiuso il casello di Genova Pra’ in entrambe le direzioni.

