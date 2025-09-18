ETI Viaggi al TTG Travel Experience di Rimini annuncia l’apertura della prima sede in Italia



Il tour operator presenterà tutte le novità al Pad A1 – Stand 417

ETI Viaggi (www.etiviaggi.it) sarà presente al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dall’8 al 10 ottobre 2025, con un debutto che segna un passo decisivo nella sua crescita internazionale: l’apertura del primo ufficio in Italia a Trieste a metà ottobre. Un traguardo che consolida il legame con il mercato italiano e rafforza la presenza di ETI Viaggi in Europa.

Il tour operator specializzato sulla destinazione Egitto, con sede centrale a Francoforte e una consolidata presenza in Germania, Austria (Vienna), Svizzera (Zurigo), Slovenia (Maribor), Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Romania e Regno Unito, rafforza così il proprio posizionamento internazionale e conferma la centralità del mercato italiano nella sua strategia di crescita. Leader in Europa per i viaggi in Egitto, ETI Viaggi propone in Italia in esclusiva il rinomato brand RED SEA HOTELS, sinonimo di comfort, ospitalità e vacanze indimenticabili.

Dopo l’avvio delle attività in Italia con il primo volo partito da Verona il 25 luglio, ETI Viaggi ha inaugurato una nuova stagione all’insegna del sole e del mare, che si concluderà il 1° novembre. Il mese di agosto ha registrato la maggiore concentrazione di flussi, confermando l’interesse del pubblico italiano verso le proposte del tour operator.

A rendere ancora più completa l’esperienza di viaggio contribuisce la collaborazione con il partner storico Cairo Express Travel (CET), una delle tre principali agenzie di incoming in Egitto. I clienti di ETI Viaggi sono assistiti da rappresentanti CET di lingua italiana, che garantiscono un servizio di prima classe e una vasta selezione di escursioni premium verso i luoghi più spettacolari del Paese.

Lo sguardo è comunque già proiettato al futuro: ETI Viaggi sarà operativo anche durante le festività di Natale e Capodanno con collegamenti speciali da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di grande richiesta. Inoltre, in occasione del TTG Travel Experience di Rimini, il tour operator rivelerà in anteprima il proprio programma voli per il 2026, delineando le prossime tappe di un progetto di crescita ambizioso e tutto da scoprire.

Al TTG Travel Experience sarà possibile inoltre incontrare i referenti ETI:

Nicole Cudicio , Responsabile Vendite Italia

, Responsabile Vendite Italia Nikola Stampfer , Responsabile Vendite Slovenia

, Responsabile Vendite Slovenia Michael Achatz, Responsabile Marketing e Pubbliche Relazioni

“Con l’apertura del nostro primo ufficio in Italia vogliamo consolidare relazioni forti con agenzie e partner locali, offrendo un prodotto competitivo e di qualità che si distingue sul mercato”, sottolinea Martin Hafner, Amministratore Delegato di ETI Viaggi.

La fiera di Rimini sarà l’occasione per scoprire in anteprima tutte le novità di ETI Viaggi, dai progetti per il mercato italiano alle anticipazioni sul programma voli 2026.