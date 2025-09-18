Al via la VI edizione del Matiff con la prima mondiale del restauro de” Il Vangelo secondo Matteo”di Pasolini

Il tema di questa edizione, al via dal 21 al 28 settembre a Matera , “A DROP OF HOPE”, invita a riflettere sul potere delle immagini e delle storie nel costruire ponti tra popoli, religioni e culture. In un momento storico di grande fragilità globale, il MATIFF si fa portavoce di un messaggio di pace, dialogo e unità attraverso il linguaggio universale del cinema

In concorso oltre 50 opere internazionali, per un totale di 95 opere ufficialmente selezionate tra tutte le 7 sezioni del MATiFF tra cui il documentario “I Bambini di Gaza” di Loris Lai e l’attesa per la prima mondiale dell’edizione restaurata a colori de “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini.

Un ricco calendario di film, masterclass e dibattiti incentrati sui temi sociali più urgenti

Il Festival, in partnership ufficiale con Rai media partner e con il patrocinio di Rai Basilicata , Fondazione Matera 2019 , Fondazione Ocean Sea Foundation Regione Basilicata , Comune di Matera.