Il 18 settembre un mondo di giochi e divertimento apre le sue porte presso il Centro Commerciale Settimo Cielo Retail Park. Su una superficie di 790 metri quadrati, un’ampia offerta dei migliori marchi e tantissime proposte per tutte le età.

17 settembre 2025 – L’insegna Toys Center di PRG Retail Group, il primo Kids & Family Hub nel settore dell’infanzia e del giocattolo, inaugura un nuovo punto vendita a Settimo Torinese – il quinto a Torino dopo quelli di Nichelino, Verolengo, Grugliasco e Piazza Carlo Felice – all’interno dell’ampio complesso commerciale Settimo Cielo Retail Park.

Giovedì 18 settembre apre così per la prima volta al pubblico uno spazio di 790 metri quadrati dedicato a piccoli, grandi e famiglie, che in un unico luogo raccoglie i migliori marchi di giocattoli, oltre a proposte pensate per ogni tipo di divertimento, un’ampia area Play4Everdedicata ai kidults per riscoprire il piacere del gioco in qualsiasi fase della vita, e un’area beauty con prodotti per la cura di sé, pensata per creare momenti di gioco e complicità tra i più piccoli e i loro genitori.

Con circa 5.000 articoli selezionati con cura, l’assortimento abbraccia un mondo di divertimento: dai giocattoli educativi ai set da costruzione, dalle collezioni più ricercate a macchinine e radiocomandi, pensati per stimolare fantasia, creatività e voglia di scoprire. L’offerta si estende poi a bambole, giochi per la prima infanzia e d’imitazione, strumenti musicali ed elettronici, puzzle, giochi da esterno, da tavolo, sportivi, in legno e articoli di cartoleria. Un’area speciale, poi, è dedicata agli appassionati di tutte le età: uno spazio Play4Ever pensato per i kidults con giochi da tavolo, action figures, building set, prodotti da collezione e tanto altro.

Nel negozio Toys Center è presente per la prima volta un’area Beauty dedicata ai prodotti per la cura di sé, con marchi come Martinelia, Hi Beauty e Beauty Routine: dalle maschere viso agli stick labbra, dai set unghie agli accessori, ogni articolo è pensato per un’esperienza sicura e creativa e per vivere momenti di benessere all’interno della famiglia.

Completano l’esperienza di acquisto i servizi digitali. Tra questi, il kiosk fidelity card, per sottoscrivere la fidelity card e accedere a vantaggi esclusivi e personalizzati; i servizi Pay & collect, per scegliere e ordinare online i prodotti e ritirali comodamente e velocemente, in poche ore, nel proprio negozio preferito, e il Click & collect, per ritirare in negozio, entro pochi giorni, gli articoli ordinati online e non immediatamente disponibili nel punto vendita più vicino. A questi si aggiungono il reso gratuito in negozio e le gift card, per la migliore esperienza di acquisto.

“Siamo orgogliosi di inaugurare a Settimo Torinese un nuovo Toys Center: il quinto a Torino, una città che da sempre rappresenta un presidio strategico per il nostro gruppo. Il nuovo punto vendita è stato concepito come luogo capace di alimentare nei bambini lo spirito di scoperta e di avventura e, al tempo stesso, di offrire agli adulti un’esperienza d’acquisto piacevole e qualificata. Da sempre attento ai bisogni e ai ritmi delle famiglie, Toys Center raccoglie in un unico spazio tutto ciò che accompagna la crescita, dai primi anni di vita fino alle passioni dei più grandi. Con oltre 5.000 referenze accuratamente selezionate, lo store si arricchisce di servizi e aree dedicate che rendono la visita un momento coinvolgente e distintivo. Il nuovo negozio di Torino contiene l’offerta più completa di Toys Center: dal giocattolo tradizionale ai servizi di omnicanalità per un’esperienza semplice e di valore in ogni touchpoint, passando per le due nuove aree: l’area Beauty, per permettere a bambine e bambini di scoprire la cura di sé in sicurezza insieme ai loro genitori, tra gioco e complicità, e la zona Play4ever che, con l’inserimento di nuovi marchi e nuove categorie, rappresenta sempre di più una proposta su misura e personalizzata per il pubblico dei Kidults.” dichiara Fabio Brugnoli, Direttore Commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

Per festeggiare l’apertura, dal 18 al 28 settembre i clienti in possesso della fidelity card Toys Center potranno usufruire di uno sconto del NO IVA (-22%) su tutti i prodotti.

Indirizzo:

Toys Center

CC Settimo Cielo Retail Park

via Niccolò Paganini, 10036, Settimo Torinese (TO)

Orari:

Lunedì – domenica: 9 – 20