Al via dal 18 al 21 settembre il Festival Internazionale degli Artisti di Strada nella suggestiva location del Borgo Fantasma.

Il borgo antico di Celleno è pronto a ospitare la decima edizione del Teverina Buskers, il Festival internazionale degli Artisti di Strada, in programma dal 18 al 21 settembre con tante novità che sorprenderanno grandi e piccini.

Ben 40 gli appuntamenti in programma, su 7 postazioni, con più di 30 artisti tra acrobati, cantastorie, giocolieri, equilibristi, musici itineranti, clown, comici, maghi, attori e trampolieri: Compagnia Circus Follies, Ponentino Trio, Matteo Pallotto, Arturo Cobas, Andrea Niccolai, Compagnia Dromosofista, Teatro Necessario, Le Cikale Comic Vocal Trio PEM, Teatro Necessario, Mario Levis, Ete Clown, Teatro Bislacco, Duo Agua und fire, Giorgioliere, Matteo Pallotto, Anita Monaco, Zip Clown e tanti altri.

Quattro giorni ricchi di giochi, laboratori, musica, spettacoli, estemporanee artistiche di grande impatto visivo, tutto rigorosamente gratuito per rendere l’arte fruibile a chiunque. Inoltre non mancheranno selezionati street food e il mercatino di prodotti tipici del territorio, artigianato artistico e giocoleria.

Il Teverina Buskers è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, grazie al contributo della Regione Lazio e al patrocinio e la collaborazione del Comune di Celleno e della Pro Loco.

“Sono oltre 200 gli artisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo che si sono succeduti nelle dieci edizioni del Teverina Buskers – dichiara Simone Romanò, presidente e direttore artistico del Circo Verde – portando in scena spettacoli straordinari in una location unica e rendendo questo appuntamento imperdibile. È per questa magia che si viene a creare tra pubblico e artisti che continuiamo a coltivare e promuovere la nostra arte, seppur tra tante difficoltà, consapevoli di quanto sia importante riuscire a stupire, sorridere, emozionare e far riflettere le persone di ogni età”.

Il Circo Verde, che da oltre dieci anni ha la sede nel piccolo borgo di Celleno, rappresenta un punto di riferimento internazionale per tutti gli artisti di strada. Oltre a organizzare eventi e prendere parte a diverse manifestazioni realizza dei corsi e training sulle diverse specializzazioni del circo contemporaneo ricevendo in Italia e all’estero numerosi riconoscimenti. Il.

PROGRAMMA

GIOVEDI 18 SETTEMBRE

ORE 18:00 – “Il Teverina Buskers a Celleno: 10 edizioni insieme” (CENTRO POLIVALENTE)

ore 21:00 – “Circus Follies”, Compagnia Circus Follies: giocoleria ed equilibrismo (postazione FOSSATO)

ore 22:15 – “Ruma” – Ponentino Trio: Canzoni, poesie, storie, modi di dire di Roma di ieri e di oggi (postazione FOSSATO)

VENERDI 19 SETTEMBRE

ore 18:00 – “ALLok!” – Matteo Pallotto: equilibrismo (postazione SAN ROCCO)

ore 19:00 – “Nono”- Arturo Cobas: mimo, clown, marionette (postazione SAN ROCCO)

ore 19:30 – “Anatomia del Volteggio” – Andrea Niccolai: Live Painting (postazione PERFORMANCE)

ore 19:45 – “Historieta” – Compagnia Dromosofista: marionette e musica (postazione ARCHETTO)

ore 20:30 “Clown in Libertà” – Teatro Necessario: clown (postazione CASTELLO)

ore 21:30 – “HoStress” – Le Cikale Comic Vocal Trio PEM: musica e comicità (postazione FOSSATO)

ore 22:30 – “Attacchi di Swing” – Teatro Necessario: musica e comicità (postazione FOSSATO)

SABATO 20 SETTEMBRE

ore 16:00 – BANDO GET – DUO AGUA FIRE: equillibrismo (postazione SAN ROCCO)

ore 17:00 – “Nono”- Arturo Cobas (ESP): mimo, clown, marionette (postazione SAN ROCCO)

ore 17:30 – “Anatomia del Volteggio” – Andrea Niccolai: Live Painting (postazione PERFORMANCE)

ore 17:45 – “Crazy Fàntony” – Mario Levis (postazione CASTELLO)

ore 18:15 – “Historieta” – Compagnia Dromosofista: marionette e musica (postazione ARCHETTO)

ore 18:23 – APERTURA PIAZZA PIRATA

ore 18:30 – “Attacchi di Swing” – Teatro Necessario: musica e comicità (postazione FOSSATO)

ore 19:15 – “Il mio Cuore per te” – Ete Clown: clown e mimo (Postazione ARCHETTO)

ore 19:45 – “Historieta” – Compagnia Dromosofista : marionette e musica (postazione ARCHETTO)

ore 20:00 – “HoStress” – Le Cikale Comic Vocal Trio: musica e comicità (postazione FOSSATO)

ore 20:45- “Totem Tango” – Teatro Bislacco: equilibrismo (postazione CASTELLO)

ore 21:15 – “Il mio Cuore per te” – Ete Clown: clown e mimo (Postazione ARCHETTO)

ore 21:30 – “HoStress” – Le Cikale Comic Vocal Trio: musica e comicità (postazione FOSSATO)

ore 22:30 –“Clown in Libertà” – Teatro Necessario: clown (postazione CASTELLO)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 12:00 – G.E.T.-Giovani Emergenti al Teverina – Duo Agua und fire (postazione FOSSATO)

ore 12:30 – “Anatomia del Volteggio” – Andrea Niccolai: Live Painting (postazione PERFORMANCE)

ore 15:00 – G.E.T.-Giovani Emergenti al Teverina – Giorgioliere – (postazione SAN ROCCO)

ore 16:00 – “ALLok!” – Matteo Pallotto: equilibrismo (postazione SAN ROCCO)

ore 16:30 – Presentazione finale dell’opera “Anatomia del Volteggio” di Andrea Niccolai (postazione PERFORMANCE)

ore 16:45 – “HoStress” – Le Cikale Comic Vocal Trio: musica e comicità (postazione CASTELLO)

ore 16:53 – Apertura PIAZZA PIRATA

ore 17:15 – G.E.T.-Giovani Emergenti al Teverina – Anita Monaco (postazione PERFORMANCE)

ore 17:30 – Il mio Cuore per te” – Ete Clown: clown e mimo (Postazione ARCHETTO)

ore 18:00 – “Splash” – Zip Clown: clown (postazione FOSSATO)

ore 18:30 – – G.E.T.-Giovani Emergenti al Teverina – GIORGIOLIERE (postazione PERFORMANCE)

ore 18:45 – “Nono”- Arturo Cobas: mimo, clown, marionette (postazione CASTELLO)

ore 19:15 – Il mio Cuore per te” – Ete Clown: clown e mimo (Postazione ARCHETTO)

ore 19:30 – “HoStress” – Le Cikale Comic Vocal Trio PEM: musica e comicità (postazione FOSSATO)

ore 19:45 – G.E.T.-Giovani Emergenti al Teverina – Anita Monaco (postazione PERFORMANCE)

ore 20:15 – “Clown in Libertà” – Teatro Necessario: clown (postazione CASTELLO)

ore 21:30 – GALA DEI SALUTI Gran finale con tutti gli artisti! (postazione FOSSATO)