

Soggiorni di lusso e atmosfere suggestive tra vigneti, coste mediterranee e montagne alpine

L’autunno è la stagione del fascino malinconico, dei colori che incendiano i paesaggi, dei sapori intensi e delle atmosfere intime. È il momento perfetto per concedersi una pausa di rigenerazione, tra esperienze gourmet, spa panoramiche e paesaggi che si tingono d’oro. Condé Nast Johansens propone sei esclusive offerte stagionali in Italia e in alcune delle più affascinanti destinazioni europee da vivere nei strutture di prestigio affiliate.

Dalle Dolomiti al Garda, dalla Sardegna ai vigneti altoatesini, dalle coste bretoni fino all’esperienza alpina austriaca: queste proposte di Condé Nast Johansens trasformano l’autunno in un viaggio sensoriale, dove benessere, paesaggi e soggiorni esclusivi si fondono in esperienze memorabili.

ADLER Spa Resort DOLOMITI, Trentino-Dolomiti – “Golden Autumn Weeks”

Immerso nel cuore delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, questo resort unisce il lusso alla natura più autentica. Le offerte Golden Autumn Weeks a partire da 576,00 Euro a persona comprendono un soggiorno di tre notti, escursioni guidate tra boschi dai mille colori, tour in e-bike per esplorare i sentieri di montagna, oltre all’accesso illimitato all’ADLER Water World con cinque piscine e al centro benessere con sauna sul lago. Un rifugio dove rigenerarsi tra panorami spettacolari e momenti di puro relax.

Validità fino al 30 ottobre

Madrigale Panoramic, Lifestyle & Soulful Hotel, Lago di Garda – “MAD autumn vibes 3=2”

Situato sulle colline che abbracciano il Lago di Garda, il Madrigale regala viste mozzafiato che si specchiano nell’acqua. L’offerta MAD autumn vibes 3=2 a partire da 328,00 Euro a persona include una notte gratuita su un soggiorno di tre, con mezza pensione e accesso alle piscine panoramiche. Valida per tutte le tipologie di camere, questa offerta esclusiva è riservata alle prime 10 prenotazioni, disponibile solo per nuove prenotazioni e non cumulabile con altre promozioni. Ideale per chi cerca quiete, passeggiate romantiche lungo il lago e tramonti che dipingono il cielo di rosso e oro.

Validità fino al 31 ottobre

Costa dei Fiori Hotel, Sardegna – Soggiorni da settembre a ottobre

Un’oasi mediterranea a pochi passi dal mare, circondata da giardini profumati e palme maestose. L’hotel propone soggiorni in camere Superior Ibiscus con colazione inclusa e tariffe vantaggiose a partire da 267,00 Euro a persona. Qui l’autunno in Sardegna offre spiagge tranquille, escursioni costiere dai colori intensi e cene al tramonto sul mare. Un rifugio perfetto per chi desidera pace e romanticismo.

Validità fino al 24 ottobre

Peterc Vineyard Estate, Oberbozen – Alto Adige (Slovenia/Italia) – “Autumn Serenity Escape”

Tra i vigneti ondulati della regione di Brda, questo boutique hotel è un invito a celebrare la stagione della vendemmia. L’offerta Autumn Serenity Escape include un soggiorno di due notti in camera deluxe, colazione con prodotti biologici della tenuta, una degustazione privata guidata dal sommelier e un massaggio aromaterapico per due. Include inoltre early check-in gratuito con servizio transfer da Trieste e, per gli ospiti Condé Nast Johansens, una bottiglia dell’edizione limitata Peterc “Veduta Red” in regalo. Il modo migliore per celebrare la stagione della vendemmia e il Festival di San Martino con un break sereno all’insegna del piacere e della raffinatezza.

Validità fino al 30 novembre

Ti al Lannec, Bretagna – Francia – “Autumn Early Bird Offer”

Affacciato sulla suggestiva Costa di Granito Rosa, questo elegante relais familiare è il luogo ideale per chi cerca mare, cultura e raffinatezza. Con l’offerta Early Bird, che garantisce fino al 20% di sconto prenotando con almeno 25 giorni di anticipo, gli ospiti possono godersi la gastronomia bretone, passeggiate sul litorale avvolto dai colori autunnali e momenti di relax nella spa con vista sull’oceano. Un soggiorno che combina arte di vivere francese e bellezza naturale.

Validità fino al 30 ottobre

ZillergrundRock Luxury Mountain Resort, Austria – “Art of Alpine Wellness”

Nel cuore del Tirolo, il resort ZillergrundRock propone un’esperienza di benessere totale. Il pacchetto Art of Alpine Wellness a partire da 603,00 Euro a persona comprende pensione completa gourmet con cucina healthy, accesso a 3.000 m² di area wellness con piscine panoramiche e rituali esclusivi come bagni di foresta, Qi Gong, yoga e percorsi Kneipp. Perfetto per chi vuole riconnettersi con sé stesso, circondato dai paesaggi spettacolari delle Alpi austriache.

Validità fino al 16 novembre

È possibile conoscere tutte le offerte d’autunno degli alberghi affiliati a Condé Nast Johansens qui