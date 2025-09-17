Milano, 17 Settembre 2025 – «La delibera di Giunta appena depositata da parte del Sindaco di Milano Sala per la vendita dello stadio denota, come avevamo ampiamente previsto, una grande complessità con conseguenti risvolti non secondari legati addirittura a clausole risolutive in caso di procedimenti giudiziari in essere non risolti. Oltre a ciò, tale delibera, pare evidenzi la necessità di regimi di protezione dell’accordo da stipulare che non fanno ben sperare o quantomeno portano un lettore attento a dover approfondire il tema con grande cautela e circospezione. In questo complesso quadro, si conferma l’idea di una difficoltà nell’esprimersi su questo argomento in pochi giorni che naturalmente, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ci vedrà allo studio immediato per metterci in condizione di valutare al meglio e analizzare nel migliore dei modi il tema».

Così Riccardo Truppo, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino a Milano.