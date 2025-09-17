Si prepara a vestirsi a festa il PalaSorbo di Ladispoli per ospitare, nel fine settimana, il Torneo Basket Città di Ladispoli, I° Memorial Francesco Barrese.



Nel ricordo di un gentiluomo della pallacanestro laziale e nazionale si sfideranno nelle giornate di sabato 20 settembre e domenica 21 settembre due squadre di serie C, HSC Palocco e Petriana, e due di DR1, Albano ed i padroni di casa del BKL Ladispoli.



Questo il programma: sabato 20 settembre ore 19:30 Petriana vs Albano; ore 21:30 HSC Palocco vs BKL Ladispoli. Domenica 21 settembre ore 18:00 finale 3°-4° posto; ore 20:00 finale 1°2° posto.