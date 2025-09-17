Un’esperienza educativa e comunitaria che mette al centro i valori dell’inclusione e della solidarietà. Dal 17 al 21 settembre, l’Associazione Juppiter di Salvatore Regoli si rimette in cammino. Oltre 100 persone tra ragazzi diversamente abili, educatori, adolescenti e comunicatori partiranno da Roma alla volta di Parigi, per vivere insieme un’esperienza che celebra i valori universali di libertà, uguaglianza e (soprattutto) fraternità, contro ogni forma di esclusione.

juppietr 2

Promossa da Juppiter e dall’ASL di Viterbo, in collaborazione con la Polizia di Stato, la Carovana porta con sé un titolo che è anche un manifesto: “Libertà, uguaglianza e fraternità… Contro lo stigma”. Come ci ha insegnato Papa Francesco, “non c’è libertà e uguaglianza senza fraternità”: ed è da questo messaggio che la Carovana trae la sua forza, trasformando il viaggio in un percorso di crescita e di responsabilità condivisa, per aprire le porte a un futuro di inclusione.

La partenza è fissata per il 17 settembre dalla Stazione Termini di Roma. A salutare i viaggiatori ci sara’  Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, 

Il gruppo sarà accompagnato dal Direttore Generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi.

juppietr 3

La presenza delle istituzioni sottolinea l’importanza di un progetto che non è solo educativo, ma anche simbolico: un messaggio di vicinanza e sostegno alle famiglie, ai giovani e a chi ogni giorno vivono il peso della solitudine.

La Polizia di Stato accompagnerà la Carovana: la Stradale scorterà i partecipanti da Capranica fino a Roma a Piazza dei Cinquecento, mentre la Polizia Ferroviaria garantirà assistenza nei tratti Roma–Milano all’andata e Milano–Roma al ritorno. Una presenza concreta e significativa, che rende ancora più forte il legame tra le forze dell’ordine e le comunità.

Il programma parigino prevede un mix di cultura, divertimento e condivisione. I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più iconici della capitale francese, tra cui Notre Dame, la Torre Eiffel, e vivranno l’emozione di una crociera sulla Senna a bordo del Bateau Mouche. Non mancherà un momento speciale a Disneyland Paris, occasione di svago e gioia che renderà l’esperienza indimenticabile.

“La Carovana non è soltanto un viaggio verso una città o un luogo: è un cammino verso una società più giusta – dichiara Salvatore Regoli, presidente di Juppiter -. Portare a Parigi ragazzi, famiglie e educatori significa trasformare i valori di libertà, uguaglianza e fraternità in esperienze concrete, vissute giorno dopo giorno. Vogliamo dimostrare che lo stigma si può abbattere, che insieme si può costruire una comunità in cui ognuno abbia un posto e un ruolo. Questa è la forza di Juppiter e il senso più profondo della Carovana.

