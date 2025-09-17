Un’esperienza educativa e comunitaria che mette al centro i valori dell’inclusione e della solidarietà. Dal 17 al 21 settembre, l’Associazione Juppiter di Salvatore Regoli si rimette in cammino. Oltre 100 persone tra ragazzi diversamente abili, educatori, adolescenti e comunicatori partiranno da Roma alla volta di Parigi, per vivere insieme un’esperienza che celebra i valori universali di libertà, uguaglianza e (soprattutto) fraternità, contro ogni forma di esclusione.

Promossa da Juppiter e dall’ASL di Viterbo, in collaborazione con la Polizia di Stato, la Carovana porta con sé un titolo che è anche un manifesto: “Libertà, uguaglianza e fraternità… Contro lo stigma”. Come ci ha insegnato Papa Francesco, “non c’è libertà e uguaglianza senza fraternità”: ed è da questo messaggio che la Carovana trae la sua forza, trasformando il viaggio in un percorso di crescita e di responsabilità condivisa, per aprire le porte a un futuro di inclusione.

La partenza è fissata per il 17 settembre dalla Stazione Termini di Roma. A salutare i viaggiatori ci sara’ Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato,

Il gruppo sarà accompagnato dal Direttore Generale della Asl di Viterbo Egisto Bianconi.

La presenza delle istituzioni sottolinea l’importanza di un progetto che non è solo educativo, ma anche simbolico: un messaggio di vicinanza e sostegno alle famiglie, ai giovani e a chi ogni giorno vivono il peso della solitudine.

La Polizia di Stato accompagnerà la Carovana: la Stradale scorterà i partecipanti da Capranica fino a Roma a Piazza dei Cinquecento, mentre la Polizia Ferroviaria garantirà assistenza nei tratti Roma–Milano all’andata e Milano–Roma al ritorno. Una presenza concreta e significativa, che rende ancora più forte il legame tra le forze dell’ordine e le comunità.

Il programma parigino prevede un mix di cultura, divertimento e condivisione. I partecipanti visiteranno alcuni dei luoghi più iconici della capitale francese, tra cui Notre Dame, la Torre Eiffel, e vivranno l’emozione di una crociera sulla Senna a bordo del Bateau Mouche. Non mancherà un momento speciale a Disneyland Paris, occasione di svago e gioia che renderà l’esperienza indimenticabile.

“La Carovana non è soltanto un viaggio verso una città o un luogo: è un cammino verso una società più giusta – dichiara Salvatore Regoli, presidente di Juppiter -. Portare a Parigi ragazzi, famiglie e educatori significa trasformare i valori di libertà, uguaglianza e fraternità in esperienze concrete, vissute giorno dopo giorno. Vogliamo dimostrare che lo stigma si può abbattere, che insieme si può costruire una comunità in cui ognuno abbia un posto e un ruolo. Questa è la forza di Juppiter e il senso più profondo della Carovana.