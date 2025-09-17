Cinque i nuovi appunamenti live del trio

ROMA – Il Volo ha annunciato, direttamente dal palco dei Tim Music Awards, il ritorno live nei Palasport 2026 (prodotto da Friends & Partners), cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani. Il trio partirà il 7 dicembre 2026 da Milano all’Unipol Forum, e proseguirà il 12 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino all’Inalpi Arena, e concluderà il tour il 20 dicembre a Bologna all’Unipol Arena.

Prima di queste date italiane, tra ottobre e dicembre 2025 Il Volo sarà protagonista di Live In Concert, un tour che toccherà le principali capitali europee e l’America Latina, confermando il loro status di ambasciatori della musica italiana nel mondo. Le prevendite per le nuove date di LIVE NEI PALASPORT 2026 sono disponibili su Ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/il-volo/.

L’annuncio di live nei Palasport 2026 arriva dopo la partecipazione a Grace for the World, un evento musicale e televisivo di portata mondiale in Piazza San Pietro, in cui Il Volo è stato l’unico ospite italiano insieme ad importanti artisti internazionali. Il 2025 è stato un anno straordinario per il trio, che è stato protagonista a maggio di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il loro show insieme a numerosi ospiti nel prestigioso Palazzo Te di Mantova, commemorativo del cinquecentenario della costruzione, e dopo la pubblicazione il 29 agosto di Live At The Valley Of The Temples, l’album live registrato nel suggestivo Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento.

