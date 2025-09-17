Aquino, “Gioca, Impara, CAAmbia!”: una giornata per scoprire il valore dell’inclusione tra giochi, laboratori e relazioni autentiche*

Domenica prossima (21 settembre) dalle ore 11:00 alle 16:00presso il Parco del Vallone si svolgerà un evento speciale, pensato per unire, divertire e sensibilizzare “Gioca, Impara, Caambia!”, sarà molto più di una semplice giornata all’aria aperta: sarà un’occasione per costruire ponti tra persone, storie e vissuti diversi. L’evento è organizzato dal Centro Bug, in collaborazione con ACH 4×4 e con il patrocinio del Comune di Aquino, una manifestazione che nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui tutti possano sentirsi accolti, protagonisti e partecipi. Famiglie, bambini, operatori e cittadini troveranno un ambiente colorato e dinamico, ricco di attività pensate per promuovere l’inclusione e il rispetto delle differenze. Non mancheranno i giochi, le attività creative e sensoriali, i laboratori aperti a ogni età. Durante la giornata sarà possibile incontrare e conoscere le realtà associative del territorio che ogni giorno si impegnano per costruire una società più consapevole. Tra queste, l’Associazione “Teniamoci per Mano”, da anni attiva nella promozione dell’inclusione attraverso esperienze di solidarietà, ANGSA Frosinone, punto di riferimento per le famiglie con persone nello spettro autistico, e “Macchie Confuse”, che attraverso la relazione con gli animali insegna che l’inclusione può essere anche un abbraccio morbido, uno sguardo silenzioso, una presenza affettuosa. Ancora una volta il centro “BUG” si pone come una valida e sicura realtà di riferimento per tutta la Provincia, dedicato alla riabilitazione, la psicoterapia e tutoraggio Dsa, offre una vasta gamma di servizi specializzati per rispondere alle esigenze di ogni paziente, dai più piccoli agli adulti, trovando soprattutto un’elevata competenza di professionisti qualificati, che oltre alla tecnica impegnano il proprio cuore nell’attività che svolgono, e la manifestazione di domenica mostra proprio la loro sensibilità. “Ci sarà spazio per l’ascolto, l’informazione -sottolineano le dott.sse Giulia Scappaticci, Federica Mandarelli e Greta Mazzettino- e anche per una pausa gustosa nella zona ristoro. Ma soprattutto ci sarà spazio per stare insieme. Per conoscersi. Per imparare qualcosa di nuovo, non solo sugli altri, ma anche su sé stessi. “Il cuore dell’iniziativa Gioca, Impara, Caambia!” è racchiuso in una frase semplice ma potente: “Costruiamo ponti, non muri”. Perché l’inclusione è un’azione, un gesto concreto, un invito a non lasciare indietro nessuno. Vi aspettiamo con il cuore aperto e tanta voglia di sorridere insieme. L’ingresso è gratuito e l’invito è rivolto a tutti: portate i vostri bambini, gli amici, i nonni… Chiunque abbia voglia di partecipare a una festa diversa, dove il gioco diventa linguaggio universale e la diversità un valore da condividere”. Per informazioni è possibile contattare: Giulia Scappaticci: 366 7182472 Federica Mandarelli: 392 0112862 Greta Mazzettino: 320 9104141