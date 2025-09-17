Roma, 17 settembre 2025 – «Alberto Trentini, detenuto da oltre 300 giorni nel carcere venezuelano di El Rodeo I, deve essere liberato. A suo carico non è stato formalizzato alcun capo di imputazione, eppure, nonostante, la famiglia continui a chiedere un intervento incisivo da parte delle istituzioni italiane, non si è ancora arrivati ad una soluzione. Per questo ieri abbiamo presentato una mozione urgente, poi approvata dall’aula Giulio Cesare, con la quale impegnavamo il Sindaco Gualtieri e gli assessori competenti a continuare a sollecitare il nostro Governo affinché si attivino con urgenza tutti i canali diplomatici utili ad ottenerne l’immediata liberazione. Siamo grati a chi anche in tv, come la trasmissione “In onda”, sta cercando di dare luce ad un caso su cui purtroppo i riflettori non si sono ancora accesi a sufficienza. La sua detenzione, infatti, è una ferita aperta per il nostro Paese: è inaccettabile che un nostro connazionale, impegnato in attività umanitarie, sia privato della libertà senza alcuna accusa formale. Come sottolineato dal legale della famiglia Trentini, tutti i cittadini italiani sono uguali e, dunque, bisogna fare per Alberto quello che è stato fatto per Cecilia Sala: cercare immediatamente un contatto con il governo del Venezuela. Alberto merita giustizia, trasparenza e libertà. Noi, come Roma in Azione, continueremo a rimanere al suo fianco».

Così, in una nota, Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, capogruppo e consigliere di Azione in Campidoglio.