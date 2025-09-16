Emendamento da parte della Lega – Salvini Premier alla Proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI ACQUALATINA S.P.A. ODG AD OGGETTO “AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. AGGIORNAMENTO DELL’ART. 6 DELLO STATUTO SOCIETARIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI”

“PREMESSO

Che il Comune di Nettuno è socio della società Acqualatina S.p.A, società mista a partecipazione pubblica maggioritaria ( 51 %) quale concessionaria del servizio idrico integrato ATO 4 Lazio Meridionale – Latina

Che il Comune di Nettuno unitariamente ai restanti 34 comuni soci, ha ricevuto formale comunicazione della convocazione della assemblea straordinaria dei soci di Acqualatina

S.p.A fissata per il giorno 17/09/2025 in prima convocazione e per il giorno 19/09/2025 in seconda convocazione ed avente ad oggetto “Aumento del capitale sociale a pagamento scindibile da euro 23.661.533 ad euro 53.661.533 mediante emissione di un numero

corrispondente di nuove azioni al valore nominale di euro cadauna, Aggiornamento dell’art. 6 dello statuto societario. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

CONSIDERATO

Che la complessa situazione di squilibrio economico – finanziario in cui attualmente ricade la società Acqualatina S.p.A e che si pone quale causa efficiente della proposta di aumento del capitale sociale è stata provocata da una pluralità di fattori concorrenti che sono venuti, oggettivamente, ad esistenza sin dai primi anni di operatività della presente società,

rendendo, nel più recente periodo, maggiormente difficile trovarvi, in via ordinaria, soluzione, questo nonostante la maggiore capacità di incasso registrata dalla società Acqualatina nell’annualità 2024 ( + 7 milioni di euro rispetto il 2023)

In particolare, è necessario sottolineare:

Il ritardo dell’EGATO 4 nell’approvazione della tariffa con conseguente esclusione della società Acqualatina S.p.A, ad opera di ARERA, dalle premialità, circa 1,2 – 1,4 mln di euro, previste in applicazione del meccanismo incentivante disciplinato dalla Regolazione della Qualità Tecnica e dalla Regolazione della Qualità Contrattuale.

La decisione dell’EGATO 4 di limitare l’incremento tariffario al 3,5 %, questo nonostante la necessità, dichiarata dalla società Acqualatina S.p.A. di avviare una nuova programmazione di interventi di straordinaria manutenzione del territorio provinciale, a fronte di una situazione di fatto che presenta perdite superiori al 70% del totale.



L’accumulo, come registrato nell’annualità 2023, da parte della Società Acqualatina S.p.A di crediti pari a circa 146 milioni di euro, dato questo sviluppatosi progressivamente nel corso delle annualità pregresse e fattore di forte squilibrio di cassa.

VISTO

Che l’aumento del capitale sociale, così come dalla società Acqualatina S.p.A proposto,

determinerebbe un forte aggravio per l’andamento di bilancio dell’ente comunale e necessita, per tale ragione, di un più dettagliato approfondimento su possibili alternative nelle modalità attuative.

DELIBERA

Di dare mandato al Sindaco del Comune di Nettuno a proporre formalmente la costituzione di un tavolo di confronto e coordinamento tra i comuni soci e la società Acqualatina S.p:a, funzionale alla preventiva valutazione di tutte le possibili alternative volte ad evitare l’aumento del capitale sociale a carico dei comuni, ma contestualmente in grado di porre una rilevante attenuazione alla complessa situazione finanziaria in cui versa la società

Acqualatina S.p.A.