Due importanti serate all’insegna della musica e della solidarietà sabato 20 settembre e in replica domenica 21 settembre presso il Teatro San Paolo a Roma.

Grande attesa per lo spettacolo musicale “Le Voci di Io Canto Senior” che vedrà riuniti i protagonisti dell’ultima edizione del celebre show televisivo di Canale 5 per un’attività benefica e in prima linea per la causa promossa dall’associazione “Il cuore di Andrea”, organizzatrice dell’evento teatrale.

La serata verrà condotta da Alberico Lombardi, protagonista indiscusso del programma di Canale 5 che oltre ad esibirsi come cantante, introdurrà i propri compagni di avventura presentandoli prima delle esibizioni e attenzionando i presenti in sala nei confronti di questa importantissima tematica.

Alberico, da sempre in prima linea nelle attività benefiche promosse dall’associazione è testimonial ufficiale de “Il cuore di Andrea”, presieduta da Maria Lucia Formicola, madre del giovane Andrea Pappalardo, il ragazzo prematuramente scomparso nel 2017 a causa di una rara sindrome genetica, la sindrome del QT corto.

L’incasso delle due serate sarà interamente devoluto all’Associazione per sostenere progetti di cardioprotezione e diffondere l’importanza del controllo e del primo soccorso cardiaco.

A comporre il cast della serata di sabato 20, oltre ad Alberico Lombardi ci saranno altri 10 artisti mentre per la replica di domenica 21 è prevista la partecipazione straordinaria del vincitore del programma, Alessandro Rea e del tenore Massimo Gentili.