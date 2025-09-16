Lunedì 22 settembre, il Teatro Narzio si trasforma in uno spazio dove parole, emozioni e suoni si intrecciano, oﬀrendo al pubblico un’esperienza teatrale completa e multisensoriale.

Questa giornata chiude la rassegna La Bancarella dei Libri Parlanti con un appuntamento dedicato alla riflessione sui temi del potere, della coscienza e delle scelte individuali, interpretati da grandi interpreti del teatro italiano e accompagnati dalla magia della musica dal vivo.

• Ore 18:30 – Marco Prosperini e Fausto Costantini portano in scena “La tentazione del potere”, tratto da “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone. La performance restituisce con intensità e profondità il percorso di un uomo alle prese con le contraddizioni della società e della propria coscienza, tra desideri, ambizioni e responsabilità.

L’esecuzione musicale dal vivo del M° Vincenzo Mariozzi al clarinetto accompagna e amplifica ogni scena, aggiungendo un livello di emozione ulteriore e rendendo l’esperienza del pubblico ancora più immersiva.

Come per le giornate precedenti, la performance sarà accompagnata dalla mostra fotografica collettiva a cura di FALU MOSTRE, che arricchisce il percorso teatrale con suggestioni visive, evocando le atmosfere e le emozioni dei testi portati in scena. Il pubblico potrà così vivere pienamente la sensazione di “entrare nel libro”, abitandone i mondi narrativi in modo diretto e partecipato.

Presenti in teatro anche creazioni originali di Francesca Spagnolo dal titolo: “Dal libro alla cornice” mentre le Realizzazioni scenografiche sono firmate Giovanni Nardi.

L’iniziativa La Bancarella dei Libri Parlanti è realizzata in occasione di Subiaco Capitale del Libro 2025, con il patrocinio del Comune di Subiaco e in collaborazione con Ass. Cult. Teatroper e Generazioni Spettacolari.

Un ringraziamento speciale va a FALU MOSTRE per la curatela delle esposizioni fotografiche, al Teatro Narzio di Subiaco per l’ospitalità, al M° Vincenzo Mariozzi per l’accompagnamento musicale e a tutti gli artisti e professionisti che rendono possibile questo percorso immersivo tra parole, immagini e suoni.