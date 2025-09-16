“Sereno” è il nuovo singolo di Francesco Camozzi, un brano scritto e prodotto da Giovanni Formentini e Gabriele Marmondi (etichetta Estro Records, distribuzione Virgin Music Group).

Qual è la differenza tra una persona cara che non c’è più e una stella cadente? -spiega l’artista- Nessuna, in entrambi i casi alzi lo sguardo e le vedi passare vicino a te, le senti, dura un attimo, un bagliore, un secondo, ma per tuta la vita rimani accanto a lei e ti senti immensamente grato, ti senti leggero, ti stimola i pensieri, in poche parole ti senti…Sereno.

Multilink: https://Sereno.lnk.to/SGPDiz

Biografia

Francesco Camozzi è un giovane cantante di 28 anni originario di Clusone, un caratteristico paese dell’alta Valle Seriana in provincia di Bergamo. Fin da piccolo ha coltivato una grande passione per la musica, che negli ultimi anni ha deciso di approfondire intraprendendo lezioni di canto. Grazie a un dono naturale e a un impegno costante, ha saputo apprendere velocemente le tecniche vocali, migliorando con rapidità e determinazione. La sua voce lo ha portato a partecipare a numerosi concorsi locali, nei quali si è spesso distinto conquistando posizioni di rilievo sul podio. Attualmente è impegnato nel percorso che lo porterà alla finalissima del prestigioso New York Canta, manifestazione che sarà trasmessa anche dalla Rai. Il suo sogno è quello di diventare un cantante professionista e di trasmettere, attraverso la musica, gioia e spensieratezza a chi lo ascolta.

Link Social

Instagram: https://www.instagram.com/camozzifrancesco/

TikTok: https://www.tiktok.com/@francesco_camozzi?_t=ZN-8za5xwYGnVm&_r=1