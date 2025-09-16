16 settembre 2025 – Il circuito del Mugello ha segnato la conclusione della stagione 2025 per il pilota Giuseppe Fascicolo. L’ultimo atto del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance non è terminato dopo il passaggio sotto la bandiera a scacchi ma dopo 19 giri a causa di un buco sull’asfalto in pista apertosi dal sollevamento di un tombino. L’oggetto ha colpito varie vetture, ma la Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Antonelli Motorsport entrando nel buco ha rimediato la rottura di una sospensione e dello pneumatico durante la gara. La giuria ha quindi interrotto la corsa, ma il team non ha potuto riparare la vettura, decretando il ritiro e la fine della stagione. Insieme a Fascicolo, erano in equipaggio anche Aaron Farhadi e il nuovo arrivato Lucas Valkre.

“Durante le prove libere e abbiamo cercato di trovare il giusto setup per la gara e per la qualifica, ma durante la Q1, abbiamo riscontrato una perdita d’olio e abbiamo dovuto sospendere la sessione – ha commentato Fascicolo -. Siamo riusciti a partire in gara, grazie al super lavoro dei meccanici che hanno riparato i danni, ma dal fondo della griglia. Durante il mio stint ho recuperato alcune posizioni prima di passare la vettura ad Aaron. Poi è accaduto il fatto del tombino. Una situazione incredibile che di fatto ci ha tagliato fuori, chiudendo anzitempo la prova”.

“Resta il rammarico per quanto si è verificato in quanto non dipende dalle nostre prestazioni – ha aggiunto il pilota veneto -. Purtroppo, accade anche questo. Voglio ringraziare i miei sostenitori che sono venuti a vedermi e che mi hanno seguito da casa. Mi spiace perché avrei voluto portare a casa un podio e da quanto stavamo dimostrando c’era la possibilità di farlo. I miei ospiti sono stati fantastici perché hanno apprezzato la nostra passione e la nostra ospitalità. Mi sembra strano finire la stagione in questo modo. Sarà lunga aspettare il nuovo anno. Nel frattempo, faremo qualche test in preparazione anche per definire quali saranno i nostri progetti sportivi per il 2026”.