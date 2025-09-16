Dal 19 al 22 settembre 2025, il Teatro Narzio di Subiaco si trasforma in un luogo magico e senza tempo, dove le pagine dei libri non si limitano a essere lette, ma prendono vita davanti agli occhi del pubblico.

La Bancarella dei Libri Parlanti, progetto ideato e diretto da Fausto Costantini, invita spettatori di ogni età a varcare la soglia di un teatro trasformato in un grande spazio scenico multisensoriale, dove letteratura, recitazione, fotografia e musica si fondono per creare un’esperienza unica.

Non si tratta di semplici letture teatrali: la rassegna è pensata come un vero e proprio viaggio dentro i libri, dove le parole degli autori diventano voce e corpo degli attori, le immagini fotografiche aprono finestre sulle atmosfere e sui personaggi, e la musica dal vivo aggiunge profondità emotiva, rendendo lo spettatore parte integrante della narrazione.

Venerdì 19 settembre inaugura la rassegna con una giornata dedicata ai classici e alle fiabe, interpretati da attori di fama nazionale,Debora Caprioglio, Barbara Bovoli e Fausto Costantini, pronti a guidare il pubblico in mondi narrativi diversi e aﬀascinanti:

• Ore 10:30 – Barbara Bovoli porta in scena frammenti da “Io speriamo che me la cavo” di Marcello D’Orta e “Le fiabe dei fratelli Grimm”, combinando ironia, leggerezza e la forza evocativa della tradizione fiabesca.

• Ore 18:30 – Fausto Costantini interpreta “Satyricon” di Petronio Arbitro, nella versione di Michele Di Martino, proponendo una lettura vivace e moderna di un classico intramontabile.

• Ore 19:30 – Debora Caprioglio dà vita a “Amore e Psiche” tratto da L’asino d’oro di Apuleio versione di Ludovica Costantini, accompagnando il pubblico in un viaggio tra passione, ingegno e meraviglia.

Ogni appuntamento è arricchito da una mostra fotografica collettiva a cura di FALU MOSTRE, visitabile prima degli spettacoli, che completa l’immersione nel mondo dei libri, creando un dialogo continuo tra immagine e parola.

La riduzione dei testi letti sono a cura di Ludovica Costantini.

Presenti in teatro anche creazioni originali di Francesca Spagnolo dal titolo: “Dal libro alla cornice”.

Le realizzazioni scenografiche sono firmate Giovanni Nardi.

La Bancarella dei Libri Parlanti si inserisce nel programma di Subiaco Capitale del Libro 2025, con il patrocinio del Comune di Subiaco e in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatroper e Generazioni Spettacolari, confermando la città come centro culturale e punto di riferimento per la promozione della lettura e delle arti performative.

Quattro giornate che promettono di trasformare il Teatro Narzio in un luogo dove la letteratura non si legge soltanto, ma si respira, si ascolta, si vive: un’esperienza pensata per grandi e piccoli, per chi vuole riscoprire la magia dei libri e lasciarsi trasportare in universi narrativi senza confini.