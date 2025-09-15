Emergono in aula le testimonianze drammatiche degli agenti di Polizia Penitenziaria aggrediti, sequestrati e picchiati in un carcere irpino, episodio che li ha lasciati in fin di vita.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, dichiara: «Queste immagini raccontano la realtà di una Polizia Penitenziaria lasciata sola, costretta a fronteggiare violenza senza adeguati strumenti. È tempo che il Ministero vari un piano straordinario di sicurezza, con maggiori risorse, tecnologie e personale, perché ogni agente merita di tornare a casa vivo dopo il servizio».