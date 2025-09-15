

Dalla spiaggia alla fattoria: l’Arbatax Park Resort & Spa insegna ai bambini a vivere sostenibile

L’Arbatax Park Resort & Spa, eletto Miglior Eco Resort al mondo dal 2019 al 2024, conferma la propria vocazione di pioniere del turismo sostenibile e rinnova il suo impegno concreto per la tutela dell’ambiente e delle comunità locali. Anche quest’anno il Resort promuove una giornata ecologica il 20 settembre in occasione del World CleanUp Day 2025, il più grande movimento civico globale dedicato alla cura del pianeta. Un’iniziativa che non si limita alla raccolta dei rifiuti, ma diventa simbolo di responsabilità condivisa, di educazione ambientale e di amore per la Sardegna, cuore pulsante di un progetto che unisce ospitalità e rispetto per la natura.

L’iniziativa, inserita ufficialmente nella mappa mondiale delle azioni promosse da Let’s do it Italy, vedrà protagonisti volontari, associazioni e studenti in una doppia attività di sensibilizzazione e tutela ambientale, trasformando una semplice giornata di raccolta in un vero e proprio momento di condivisione, responsabilità e impegno collettivo. Un’occasione per riscoprire il valore del prendersi cura insieme del territorio, rafforzare il legame con la natura e trasmettere alle nuove generazioni il senso di appartenenza e rispetto verso un patrimonio che appartiene a tutti.

Il programma dell’Arbatax CleanUp Day prevede:

Pulizia della spiaggia di Porto Frailis (9.00 – 12.30), simbolo della costa ogliastrina, dove i partecipanti si occuperanno di raccogliere i rifiuti e restituire nuova bellezza a un tratto di litorale unico.

(9.00 – 12.30), simbolo della costa ogliastrina, dove i partecipanti si occuperanno di raccogliere i rifiuti e restituire nuova bellezza a un tratto di litorale unico. Attività educative con i bambini dell’Istituto n°2 di Tortolì (8.30 – 13.30), presso il suggestivo Giardino delle Meraviglie e la Fattoria del Resort, per insegnare alle nuove generazioni l’importanza della sostenibilità e del rispetto della natura.

L’attività con i bambini delle elementari avrà inizio con l’accoglienza dei partecipanti nel Giardino delle Meraviglie, ideato e curato con passione e sensibilità da Angela Scanu, moglie del fondatore Giorgio Mazzella, dove i bambini saranno coinvolti in attività ludico-educative: dalla ricostruzione del nome dell’evento a una divertente caccia al rifiuto, seguite da una merenda biologica offerta dal Resort.

A metà mattinata i ragazzi prenderanno parte a una staffetta sulla raccolta differenziata, daranno vita all’Albero delle Promesse Verdi con i loro impegni ecologici e si sfideranno in un Eco-Quiz interattivo.

La giornata si concluderà con la consegna del Certificato di Eco-Eroe a ciascun partecipante e una visita alla Fattoria del Resort, per conoscere da vicino gli animali e la biodiversità locale.

Il World CleanUp Day, che nel 2024 ha visto il coinvolgimento del 90% degli Stati membri dell’ONU, si inserisce in un percorso più ampio: da anni, Arbatax Park Resort & Spa è pioniere nel turismo sostenibile, adottando pratiche concrete di tutela ambientale, valorizzazione della biodiversità e inclusione delle comunità locali.

Un impegno riconosciuto anche a livello internazionale: il Resort è infatti finalista anche quest’anno ai World Travel Awards 2025 in due categorie legate alla sostenibilità, Europe’s Leading Eco Resort e Italy’s Leading Eco Resort. a conferma di una visione che unisce eccellenza nell’ospitalità e responsabilità sociale.

“Crediamo che ogni gesto, anche il più piccolo, possa contribuire a costruire un futuro migliore per la Sardegna e per il mondo”, afferma Paolo Curridori Sales & Marketing Manager dell’Arbatax Park Resort & Spa, “Il nostro obiettivo è offrire un modello di turismo che sappia coniugare bellezza, benessere e rispetto per l’ambiente”.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con realtà locali e nazionali come Tugulu Trasporti e l’Associazione Vele Corsare, e con il patrocinio gratuito del Comune di Tortolì.

Hashtag ufficiale: #CleanUpArbatax