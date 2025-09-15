La Procura Distrettuale Antimafia ha presentato ricorso in appello contro la decisione del GUP di Catanzaro relativa al processo “Open Gates”, che coinvolge anche appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

Il Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe, Dott. Roberto Santini, sottolinea: «Non ci sottraiamo alle indagini, ma chiediamo che siano condotte nel pieno rispetto delle norme e del regolamento penitenziario. Solo attraverso procedure chiare e trasparenti si può difendere la legalità e garantire giustizia, senza gettare ombre sull’operato di tutto il Corpo».