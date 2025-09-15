I Carabinieri della Stazione di Collevecchio hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti un giovane abruzzese, ritenuto responsabile di una truffa online ai danni di un residente di Montebuono.

La vittima, navigando su un noto sito di e-commerce specializzato nella vendita di pezzi di ricambio per auto, aveva individuato un’offerta apparentemente vantaggiosa per l’acquisto di cerchi in lega a poche centinaia di euro.

Convinto della bontà dell’affare, ha effettuato un pagamento di 400 euro sulla carta ricaricabile indicata nell’annuncio, in attesa della consegna della merce.

Dopo aver invano atteso per diversi giorni, il malcapitato ha compreso di essere stato raggirato e si è rivolto ai Carabinieri, presentando denuncia.

Sono state così immediatamente avviate delle indagini che hanno consentito, in breve tempo, di identificare il presunto autore della truffa.

Il giovane dovrà ora rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria del reato di truffa.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Nell’occasione il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti invita i cittadini a diffidare da guadagni facili e dall’acquisto di oggetti messi in vendita ad un prezzo eccessivamente conveniente: come nel caso in argomento potrebbe infatti trattarsi di una truffa oppure di merce di illecita provenienza.