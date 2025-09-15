Campania, Maritato (Dim Bandecchi): “Ripartono scuole: buon lavoro a studenti”

“Voglio rivolgere un sincero in bocca al lupo a tutti gli studenti della Campania che in queste ore tornano tra i banchi di scuola. A loro, alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico va il mio augurio per un anno proficuo e sereno”, dichiara Michel Emi Maritato, candidato al consiglio regionale della Campania nella lista Dimensione Bandecchi. “La scuola è il primo presidio di civiltà, legalità e crescita personale – prosegue Maritato – e deve tornare a essere al centro delle politiche pubbliche, con investimenti concreti in strutture, innovazione e formazione. La politica ha il dovere non solo di garantire il diritto allo studio, ma anche di valorizzare chi ogni giorno contribuisce a formare le nuove generazioni. Come candidato, mi impegno a sostenere misure concrete per rendere le scuole campane più sicure, moderne e inclusive. Ai ragazzi dico: siate curiosi, siate coraggiosi. Il futuro della nostra regione passa anche dai vostri sogni”, conclude.