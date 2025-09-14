Subiaco, Un territorio che racconta la sua storia attraverso la gastronomia

Con il patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, si è svolta sabato scorso presso la Porta del Parco a Subiaco, la presentazione del libro “Dalla Terra alla Tavola” un percorso tra tradizione agricola e gastronomia locale. Presente l’autore Pierluigi Angelucci, che al tavolo dei lavori , insieme al Commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli, al consigliere regionale Flavio Cera, al Sindaco di Subiaco Felice Rapone ed al commissario della X Comunità Montana della Valle dell’Aniene Ercole Viri, ha illustrato l’importanza delle tradizioni, sottolineando, quanto la gastronomia ed il lavoro della terra, abbia inciso sullo stile di vita di una comunità. L’evento è stato curato dall’associazione “Carpe Diem”. “La gastronomia del territorio -ha commentato il commissario Foppoli- è elemento essenziale del più vasto concetto di tradizione. Il Parco ha tra le sue azioni quella di tutelare e promuovere le tradizioni, i costumi delle comunità locali. Pertanto quest’opera, integrata anche da ricerche storiche provenienti dalla metà del settecento, illustra uno stile di vita, legato alle produzioni, (alcune delle quali andate perse nel tempo ), e fa comprendere il ruolo centrale della terra, dei frutti, dell’autenticità di una cucina tradizionale. Dunque il testo va oltre un libro di ricette di un tempo, ma parla anche di un territorio ricco di storia e cultura, che continua ad evolversi non dimenticando mai le sue radici non solo storiche ma anche gastronomiche”.