Trevi Nel Lazio, Notevole l’incontro del Commissario Arduini, con i Sindaci ed il comandante Bruni

Il ruolo di una Comunità Montana è promuovere lo sviluppo socio-economico, ambientale e culturale delle aree montane, valorizzare il territorio e il patrimonio locale, contrastare lo spopolamento e garantire una migliore gestione dei servizi per i comuni associati, attraverso la programmazione e la gestione associata di funzioni comunali e l’implementazione di piani specifici. Lo scorso 31 luglio la Regione Lazio ha ufficializzato le nomine dei 14 nuovi commissari liquidatori delle Comunità Montane, al fine regolarizzare lo stato della loro “salute”. La figura del Commissario liquidatore riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti delle comunità montane. Tra queste la XII Comunità Montana (composta da 17 Comuni), nella figura del dott. Alessio Arduini, che con determinazione e dinamicità sta attuando il suo compito, dando anche una visione di una Comunità Montana nuova più vicina al territorio, rapportandosi con le amministrazioni locali. Nei giorni scorsi ha avuto modo di confrontarsi con il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, dando vita ad un costruttivo e produttivo dialogo. L’incontro poi si è esteso con il coinvolgimento del Sindaco di Vallepietra Daniele Mioni (Vallepietra fa parte della X Comunità Montana) affrontando le problematiche dei Comuni di montagna, presente anche il coordinatore nazionale dell’Accademia Kronos il comandante Armando Bruni, all’indomani dell’approvazione della legge regionale Grasselli per l’istituzione della figura della GEV (Guardia Ecologica Volontaria). E’ stato un momento molto fattivo, che ha generato spunti importanti per una migliore azione sul territorio, ed fatto emergere quanto la sinergia degli enti sia fondamentale in particolare nelle aree interne, che necessitano di una maggiore attenzione.