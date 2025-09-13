Partita fattivamente il 25 di agosto la preparazione precampionato del settore agonistico del Tor Lupara 1968 e della prima squadra del presidente Donato Olivieri di mister Corbo e il suo secondo Giacomo Rizzo, prima squadra che milita nel campionato di 1^ categoria LND Lazio girone B.
Venerdì scorso presso il Green Valley serata dedicata alla prima squadra, conviviale con tutto lo staff, presenti tra gli altri il DG Manuel Giovannetti, il DS Alessandro Santoni, i Dirigenti Evangelista, Di Luca , Serpietri, il preparatore atletico Goretti. Momento di condivisione di tutti i ragazzi , dai più esperti fino ai ragazzi più giovani arrivati da poco in prima squadra.
Inizio del campionato di prima categoria girone B domenica 5 ottobtre pv.