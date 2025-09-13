CACCIAMO LA CACCIA: SINISTRA ITALIANA LAZIO ADERISCE AL CORTEO CONTRO LA LIBERALIZZAZIONE DELLA CACCIA

Il provvedimento del Governo Meloni che mira alla liberalizzazione e alla deregolamentazione della caccia è un disegno folle e pericoloso.

A rischio sono i nostri Parchi, le nostre riserve, le nostre aree protette con i loro habitat naturali e i loro ecosistemi preziosi.

La perdita a cui la nostra regione andrebbe incontro se questa follia fosse approvata sarebbe di proporzioni tali da non essere più recuperabile. La leggerezza con cui viene affrontato l’argomento dalle destre ci lascia senza parole e siamo solidali con tutte le sigle ambientaliste, animaliste, scientifiche e del comparto economico sostenibile nella condanna di tale provvedimento scellerato.

Caccia aperta nelle zone demaniali, in qualsiasi area verde e non, in qualsiasi periodo dell’anno anche durante la stagione migratoria, a cacciatori anche stranieri metterà in pericolo oltre gli animali inermi anche gli esseri umani altrettanto inermi, con buona pace della sicurezza tanto fintamente perseguita da questo Governo.

Siamo ben oltre la mera questione etica caccia sì o caccia no. Siamo di fronte ad un provvedimento ammazza-natura come lo ha definito il WWF,.che si somma anche al provvedimento nefasto sulle aree montane, e Sinistra Italiana Lazio farà tutto quanto possibile per contrastarlo.

Mariateresa Russo

coordinatrice Segreteria Sinistra Italiana Lazio.