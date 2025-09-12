“La Campania ha bisogno di un cambio di passo netto, soprattutto sul fronte delle politiche sociali, troppo spesso dimenticate o ridotte a promesse elettorali vuote. È arrivato il momento di agire concretamente per le famiglie, per chi vive ai margini, per i giovani che non trovano opportunità”. Lo dichiara Michel Emi Maritato, candidato al consiglio regionale della Campania con la lista “Dimensione Bandecchi” in occasione delle elezioni regionali 2025. Per rilanciare il tessuto sociale di Napoli e dell’intera regione, Maritato propone una serie di misure, capaci di unire il sostegno economico alla valorizzazione delle competenze individuali: “Sussidio regionale di inclusione attiva, destinato alle famiglie in difficoltà, che non si limita all’erogazione di un aiuto economico, ma accompagna le persone verso un percorso di formazione e reinserimento lavorativo. Programmi di formazione professionale gratuiti, sviluppati in collaborazione con università, enti locali e aziende del territorio, per creare una rete solida tra istruzione e mondo del lavoro. Interventi mirati nei quartieri più poveri di Napoli e della provincia, per contrastare le disuguaglianze territoriali e dare pari opportunità a chi oggi vive in condizioni di svantaggio estremo. Queste alcune delle nostre proposte per risollevare la Campania. È ora di costruire un nuovo modello di sviluppo, basato sulla solidarietà e sulla dignità del lavoro”, conclude Maritato.